Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σήμερα Σάββατο επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Οδησσού, προκαλώντας πυρκαγιά σε τουλάχιστον μία πολυκατοικία, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής μεγαλούπολης (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Ο Χενάντι Τρουχάνοφ αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram πως η επίθεση σημειώθηκε με περισσότερα από 20 drones, τα οποία κατέφθασαν στην πόλη από διαφορετικές κατευθύνσεις, και «μη στρατιωτικές υποδομές επλήγησαν».

Δημοσιοποίησε εικόνες που δείχνουν πολυώροφο κτίριο διαμερισμάτων το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες και διασώστες που έχουν σπεύσει στην περιοχή.

🚨🇺🇦Horror in Odessa due to 🇷🇺Shahed attack: there are many strong fires #UkraineWarNews #UkraineWar #UkraineRussiaWar #Russia pic.twitter.com/4nhey6VdEX

«Μια πολυκατοικία φλέγεται. Διασώστες απεγκλωβίζουν ανθρώπους από τις φλόγες», έγραψε ο δήμαρχος της Οδησσού.

💥 New footage is coming in of today’s strikes on targets in Odessa pic.twitter.com/jSxnmKQAa0

— Zlatti71 (@Zlatti_71) July 18, 2025