Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και οι υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου συμφώνησαν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν τη Δευτέρα να ορίσουν το τέλος Αυγούστου ως de facto διορία για την επίτευξη πυρηνικής συμφωνίας με το Ιράν, μετέδωσε το Axios, επικαλούμενο τρεις πηγές.

Την είδηση αναμεταδίδει και το Reuters.

Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία μέχρι τη διορία αυτή, οι τρεις ευρωπαϊκές δυνάμεις σχεδιάζουν να ενεργοποιήσουν τον μηχανισμό «snapback» που επαναφέρει αυτόματα όλες τις κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που είχαν αρθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας του 2015 με το Ιράν, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Axios.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Iran faces stiff sanctions if no deal by end of August, U.S. and allies agree https://t.co/TRZPrpRmpw

— Axios (@axios) July 15, 2025