Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η χώρα του θα αποδεχόταν να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα με τις ΗΠΑ αν υπήρχαν διαβεβαιώσεις ότι δεν θα δεχόταν επίθεση ξανά, όπως μεταδίδουν κρατικά μέσα.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ δήλωσε σε ομιλία του προς ξένους διπλωμάτες με έδρα την Τεχεράνη ότι το Ιράν ήταν πάντα έτοιμο και θα είναι έτοιμο στο μέλλον για συνομιλίες σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, αλλά «θα πρέπει να δοθεί η διαβεβαίωση ότι σε περίπτωση επανεκκίνησης των συνομιλιών, η εξέλιξη αυτή δεν θα οδηγήσει σε πόλεμο».

Αναφερόμενος στον 12ήμερο ισραηλινό βομβαρδισμό των πυρηνικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων του Ιράν και στο αμερικανικό χτύπημα στις 22 Ιουνίου, ο Αραγτσί είπε ότι αν οι ΗΠΑ και άλλοι επιθυμούν να ξαναρχίσουν τις συνομιλίες με το Ιράν, «πρώτα απ’ όλα, θα πρέπει να υπάρξει μια σοβαρή εγγύηση ότι τέτοιες ενέργειες δεν θα επαναληφθούν. Η επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν έχει καταστήσει πιο δύσκολη και περίπλοκη την επίτευξη μιας λύσης βασισμένης στις διαπραγματεύσεις».

