Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν ξέφυγε παραλίγο τον θάνατο στη διάρκεια του 12ημερου πολέμου με το Ισραήλ, σύμφωνα με μια πληροφορία.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε χθες, Σάββατο, ότι η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ βομβάρδισε στις 16 Ιουνίου, τρεις ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου, κτιριακό συγκρότημα του ιρανικού Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

Έξι βλήματα έπληξαν τις εισόδους και τις εξόδους του κτιρίου, μια πρακτική παρόμοια με αυτή που χρησιμοποιήθηκε κατά την ισραηλινή επιχείρηση για τον φόνο του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χάσαν Νασράλα, σύμφωνα με το Fars.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Iran’s Fars:

Iranian President Pezeshkian sustained minor injuries to his leg following an Israeli attack targeting the Supreme National Security Council on June 16. pic.twitter.com/Cp0K9ARtBK

— Clash Report (@clashreport) July 13, 2025