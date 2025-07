Νέα δεδομένα για Βαλαντσιούνας και Παναθηναϊκό: «Προφανές ότι προτιμά να αγωνιστεί εκτός ΗΠΑ»

Ο δημοσιογράφος του Forbes, Έβαν Σίντερι, με ανάρτησή του στο Twitter τονίζει πως ο Γιόνας Βαλαντσιούνας επιμένει να θέλει αγωνιστεί εκτός ΝΒΑ, παρά την ασφυκτική πίεση των Ντένβερ Νάγκετς να τον διατηρήσει στο ρόστερ τους.

Τις τελευταίες ημέρες φαινόταν πως η επιθυμία των Νάγκετς και του προπονητή τους Ντέιβιντ Έιντελμαν να τον έχουν και η ικανοποίηση του σταρ της ομάδας Νίκολα Γιόκιτς για τις μεταγραφικές κινήσεις που έχουν γίνει ως τώρα (μεταξύ των οποίων και το trade του Βαλαντσιούνας) είχαν αρχίσει να κάμπτουν τις αντιστάσεις του Λιθουανού σέντερ.

Υπήρχε δηλαδή η εκτίμηση πως σιγά σιγά ο 33χρονος σέντερ είχε αρχίσει να αποδέχεται την ιδέα οτι θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου. Άλλωστε αναλυτές της λίγκας εκτιμούσαν οτι εφόσον το Ντένβερ του εγγυηθεί και δεύτερο χρόνο συμβολαίου τότε θα έμενε με χαρά στον «μαγικό κόσμο» καθώς «… είχε βαρεθεί τις μετακινήσεις».

Παρακάτω η σχετική ανάρτηση

«Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας παραμένει σιωπηλός για το μέλλον του στο NBA: «Όταν είμαι σίγουρος, θα μιλήσω για τα πάντα», δήλωσε ο Βαλαντσιούνας αυτή την εβδομάδα.

Οι Νάγκετς ολοκλήρωσαν και επίσημα την ανταλλαγή για τον Βαλαντσιούνας το Σαββατοκύριακο, όμως παραμένει προφανές πως εκείνος προτιμά να παίξει εκτός των ΗΠΑ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός ρεπόρτερ.

Jonas Valanciunas remains noncommittal on his current NBA future:

“When I am sure, I will talk about everything,” Valanciunas said this week.

The Nuggets officially completed their trade for Valanciunas over the weekend, but it’s still apparent he would prefer to play overseas. pic.twitter.com/ubk6NFjMYv

— Evan Sidery (@esidery) July 15, 2025