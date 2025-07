Ουρμπόνας: «Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Βαλαντσιούνας θα αποχωρήσει από τους Νάγκετς για να πάει στον Παναθηναϊκό»

Το trade του Γιόνας Βαλαντσιούνας στους Νάγκετς ολοκληρώθηκε και επίσημα, με τον Λιθουανό ψηλό να γίνεται κάτοικος Ντένβερ. Ο Ντονάτας Ουρμπόνας έκανε μια πρόβλεψη όσον αφορά το μέλλον του Λιθουανού σέντερ, το οποίο δεν βλέπει να είναι στον Παναθηναϊκό.

Ο Λιθουανός δημοσιογράφος ο οποίος αποκάλυψε και την συμφωνία των πράσινων με τον συμπατριώτη του, σε σημερινό του δημοσίευμα στη Basketnews εξηγεί πως έχει η κατάσταση με τον Βαλαντσιούνας, επισημαίνοντας πως έχει εγγυημένο συμβόλαιο την εφετινή σεζόν.

Τονίζει επίσης ότι οι Νάγκετς είναι αποφασισμένοι να διατηρήσουν τον Βαλαντσιούνας στο ρόστερ τους και είναι απόλυτα ικανοποιημένοι που κατάφεραν να ολοκληρώσουν το trade αυτό.

«Οι Νάγκετς είναι ξεκάθαροι… Ο Βαλαντσιούνας έχει συμβόλαιο για την σεζόν που ξεκινά και δεν έχουν καμία πρόθεση να του ανοίξουν την πόρτα για να αποχωρήσει νωρίτερα, ακόμη κι αν υπάρχει τόσο έντονο ενδιαφέρον από τον Παναθηναϊκό», αναφέρει μεταξύ άλλων.

After the trade was officially finalized, the Nuggets’ stance remains clear: Jonas Valanciunas is under contract for the next year, and the club has no intention of allowing an early exit, even amid strong interest from Panathinaikos, per sources.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) July 14, 2025