Ρεπόρτερ Νάγκετς: «Αυτή είναι η απόφαση για το μέλλον του Βαλαντσιούνας»

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας ανακοινώθηκε και τυπικά από τους Ντένβερ Νάγκετς, όμως τα σενάρια για το μέλλον του και τον Παναθηναϊκό δίνουν και παίρνουν.

Οι Νάγκετς θέλουν να τον κρατήσουν, ο ίδιος φέρεται να έχει συμφωνήσει με το τριφύλλι για τριετές συμβόλαιο, αλλά δεσμεύεται κιόλας με έναν χρόνο ακόμη. Οι Ντένβερ Νάγκετς καλωσόρισαν τον Λιθουανό σέντερ στην ομάδας του και πλέον η υπόθεση έχει νέα δεδομένα, αφού σύμφωνα και με τον Ράιαν Μπλάκμπερν, ρεπόρτερ των Νάγκετς στο Mile High Sports, η κατάσταση αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ωστόσο, ο ρεπόρτερ του Ντένβερ θεωρεί ότι ο Βαλαντσιούνας θα παραμείνει τη νέα σεζόν στο ΝΒΑ, καθώς υπολογίζεται και με το παραπάνω μάλιστα για μπακ απ του Νίκολα Γιόκιτς.

«Πιστεύω θα παίξει στους Νάγκετς αυτόν τον χρόνο και θα πάει εκτός ΗΠΑ την επόμενη χρονιά», ανέφερε σχετικά.

The Nuggets emailed me personally and shared that the Jonas Valanciunas for Dario Saric swap has been made official.

We should have a clear resolution in the next couple days.

— Ryan Blackburn (@NBABlackburn) July 13, 2025