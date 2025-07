Τραγωδία στις ΗΠΑ: Τουλάχιστον 9 νεκροί από φωτιά σε κέντρο φροντίδας αναπήρων

Φωτιά που εξαπλώθηκε με ταχύτητα ξέσπασε σε κέντρο φιλοξενίας ΑμεΑ στη Μασαχουσέτη. Στις φλόγες έχασαν τη ζωή τους εννέα άνθρωποι, ενώ πολλοί από τους ενοίκους της δομής εγκλωβίστηκαν μέσα στο φλεγόμενο κτίριο. Τουλάχιστον 30 έχουν τραυματιστεί.

Στη δομή φιλοξενίας ατόμων με αναπηρίες ζουν περίπου 70 άνθρωποι, οι οποίοι έχουν ανάγκη εξειδικευμένης φροντίδας. Το κέντρο φροντίδας για ΑμεΑ Gabriel House άνοιξε το 1999 και διαθέτει 100 κλίνες.

Η φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής κατόρθωσαν να τη θέσουν υπό έλεγχο το μεσημέρι της Δευτέρας. Πολλοί από τους ενοίκους της δομής μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με προβλήματα από την εισπνοή καπνού.

Fall River Mayor Paul Coogan tells me there are still bodies of some of the people who died inside at the Gabriel House Assisted Living Center overnight. The medical examiners just arrived. Things are very quiet now. A very different scene from the chaos last night. @NBC10 pic.twitter.com/QyKrF9N3oE

Προς το παρόν, τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και έχουν αρχίσει έρευνες για εντοπιστεί τι την προκάλεσε. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν περίπου 50 πυροσβέστες. Πέντε εξ αυτών τραυματίστηκαν, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύσει η ζωή τους.

Ο αρχηγός της αστυνομίας, Τζέφρι Μπέικον, δήλωσε: «Πρόκειται για τραγωδία της οποίας τα αίτια ακόμη δεν έχουμε εξιχνιάσει. Συλλυπητήρια στις οικογένειες και την κοινότητα του Φολ Ρίβερ».

Ο Τζέφρι Μπέικον περιέγραψε με εικόνες δυστοπικές τη φωτιά: «Πολλοί άνθρωποι κρέμονταν από τα παράθυρα, φωνάζοντας βοήθεια». Συγγενείς των ενοίκων της δομής ανέφεραν επίσης ότι η αστυνομία προσπαθούσε να σπάσει παράθυρα για να απεγκλωβίσει τους ανθρώπους. Το Αστυνομικό Τμήμα ανέφερε ότι οι αστυνομικοί εισήλθαν στην γεμάτη καπνούς εγκατάσταση, σπάζοντας πόρτες και συνοδεύοντας τους κατοίκους σε ασφαλές μέρος.

«Περίπου δώδεκα ένοικοι με κινητικά προβλήματα μεταφέρθηκαν σωματικά από τους αστυνομικούς μας», ανέφερε η δήλωση.

🇺🇸Nine people have died and dozens were injured after a fire broke out at a senior care home in southern Massachusetts.

Firefighters said they found frightened elderly residents hanging out of windows when they arrived at Gabriel House Assisted Living Facility on Sunday night.… pic.twitter.com/8fqyzkvLD1

— 凤凰欧洲 PhoenixCNE News (@PhoenixCNE_News) July 14, 2025