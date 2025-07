Αποθέωση για τον Μαρέσκα μετά τον θρίαμβο της Τσέλσι

Το χαμόγελο του Έντσο Μαρέσκα λίγο πριν το φινάλε του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων κόντρα στην Παρί, ήταν η απάντηση του Ιταλού τεχνικού της Τσέλσι σε όσους τον αμφισβήτησαν στην διάρκεια της περσινής σεζόν.

Και η αλήθεια είναι πως δεν ήταν λίγοι εκείνοι που αμφισβήτησαν τις ικανότητες του 45χρονου προπονητή των Λονδρέζων, θεωρώντας πως η επιλογή των ιθυνόντων της ομάδας, δεν ήταν η καλύτερη δυνατή.

Έλα όμως που γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος και το γέλιο του Μαρέσκα λίγο πριν τον τελικό κόντρα στην Παρί, φανέρωνε την ψυχική ευφορία του προπονητή της Τσέλσι.

Είναι γεγονός βέβαια πως υπήρξαν και δύσκολες στιγμές στην διάρκεια της περσινής σεζόν, αλλά ο Ιταλός είναι τώρα ακλόνητος και απολαμβάνει την εμπιστοσύνη όλων.

Enzo Maresca couldn’t contain his excitement seconds before the Club World Cup full time whistle 😅 pic.twitter.com/G7PfSo2G5e

— ESPN UK (@ESPNUK) July 14, 2025