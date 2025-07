ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ βάζει τέλος στη δίωξη γιατρού που κατέστρεφε εμβόλια κατά της COVID

Η αμερικανίδα υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι διέταξε χθες Σάββατο να μπει στο αρχείο η ποινική δίωξη σε βάρος γιατρού ο οποίος ήταν αντιμέτωπος με κατηγορίες πως κατέστρεφε εμβόλια κατά της COVID-19 και μοίραζε πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Ο τερματισμός της ποινικής δίωξής του, εν μέσω δίκης, κατόπιν αιτήματος βουλεύτριας της σκληρής δεξιάς, εγγράφεται στην στροφή της κυβέρνησης των ΗΠΑ σε θέσεις που αμφισβητούν την αξία των εμβολίων αφότου επέστρεψε στην εξουσία ο Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο.

«Ο Δρ. Μουρ έδωσε επιλογή στους ασθενείς του, όταν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αρνήθηκε να το κάνει. Δεν άξιζε τα χρόνια στη φυλακή που αντιμετώπιζε», επιχειρηματολόγησε η υπουργός Μπόντι μέσω X.

This would not have been possible without @RepMTG who brought this case to my attention. She has been a warrior for Dr. Moore and for ending the weaponization of government. https://t.co/XF7nLi8WOn

— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) July 12, 2025