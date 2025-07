Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής κοντά στο Αλιβέρι της Εύβοιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει περιοχή με ελαιόδεντρα και περιβόλια.

Ωστόσο, στην Πυροσβεστική σήμανε συναγερμός, καθώς στη γύρω περιοχή υπάρχουν σπίτια, τα οποία μπορεί να κινδυνεύσουν αν επεκταθεί η φωτιά.



Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ από αέρος κάνουν ρίψεις δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Επίσης, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής προχώρησαν στον απεγκλωβισμό μιας γυναίκας με κινητικά προβλήματα, όπως σημείωσε ο αντιδήμαρχος Κύμης Αλιβερίου, Νίκος Μαστροκώστας.

«Είναι μια σοβαρή φωτιά που εξελίσσεται υπό ισχυρούς ανέμους» υποστήριξε ο αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, Γιώργος Κελαϊδίτης, μιλώντας στο in.

«Είναι μέσα στον κάμπο Αλιβερίου, στην τοποθεσία Πούντα και αυτή τη στιγμή είναι πολύ κοντά σε κατοικίες, κυρίως εξοχικές, ενώ καίει χαμηλή βλάστης» συμπλήρωσε ο κ. Κελαϊδίτης.

Λόγω της φωτιάς στο Αλιβέρι, εστάλη μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων που βρίσκονται στην περιοχή Ποντικού, προς Κάραβο.

Νωρίτερα, είχε σταλεί μήνυμα από τη γραμμή έκτακτης ανάγκης της Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου οι κάτοικοι να βρίσκονται σε επιφυλακή.

⚠ Activation 1⃣1⃣2⃣

🆘 Wildfire in the area #Aliveri of the regional unit of #Evia

‼ Stay alert and follow the instructions of the Authorities

Protective action guidlines ℹ https://t.co/S63M24Fq0V@pyrosvestiki@hellenicpolice

— 112 Greece (@112Greece) July 13, 2025