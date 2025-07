«Οκτώ λέξεις που άλλαξαν τον κόσμο» – Υπάρχει συνταγή για ένα πετυχημένο πολιτικό σλόγκαν;

Ορισμένα σλόγκαν έχουν αντίκτυπο και μετά τις εκλογές, αποτυπώνοντας το εθνικό κλίμα ή μια συγκεκριμένη στιγμή – όπως το «Yes, We Can» (Ναι, Μπορούμε) του Μπαράκ Ομπάμα ή το «Take Back Control» (Ας πάρουμε πίσω τον έλεγχο) της εκστρατείας για το Brexit.

Άλλα σλόγκαν είναι καταδικασμένα από την αρχή – είναι αδέξια, υπερβολικά περίπλοκα και δεν μένουν στο μυαλό, αποτυπώνοντας μόνο την απελπισία της επιτροπής που τα επινόησε.

Τώρα, ο αναλυτής πολιτικής στρατηγικής και δημοσκόπος Κρις Μπρούνι-Λόου ισχυρίζεται ότι βρήκε τη φόρμουλα για τη δημιουργία του τέλειου σλόγκαν.

Ανέλυσε 20.000 μηνύματα εκστρατείας από όλο τον κόσμο και κατέληξε σε οκτώ λέξεις που, όπως λέει, έχουν αποδειχθεί ότι έχουν απήχηση στους ψηφοφόρους όλων των πολιτικών πεποιθήσεων.

Αυτές είναι: άνθρωποι, καλύτερα, δημοκρατία, νέο, χρόνος, ισχυρός, αλλαγή, μαζί.

Η σημασία των λέξεων

Στο νέο του βιβλίο Eight Words That Changed The World (Οκτώ λέξεις που άλλαξαν τον κόσμο), ο Μπρούνι-Λόου σπεύδει να τονίσει ότι οι λέξεις αυτές δεν εγγυώνται την εκλογική επιτυχία.

Δεν θα βοηθήσουν αν ο υποψήφιος που τις χρησιμοποιεί είναι ένας άχαρος και αντιδημοφιλής πολιτικός με αντιλαϊκές πολιτικές.

Επίσης, δεν μπορούν απλώς να συνδυαστούν σε τυχαία σειρά – Strong New Time (Ισχυρός Νέος Χρόνος) ή People Better Change (Άνθρωποι Καλύτερη Αλλαγή) – για να αποφέρουν αποτελέσματα.

Πρόκειται μάλλον για «συναισθηματικές συντομεύσεις» ή δομικά στοιχεία για τους συγγραφείς σλόγκαν που λειτουργούν σε διαφορετικές κουλτούρες και ακόμη και γλώσσες, λέει ο Μπρούνι-Λόου .

«Οι ψηφοφόροι γνωρίζουν ενστικτωδώς τι υπόσχονται οι λέξεις ‘άνθρωποι’, ‘καλύτερα’ ή ‘μαζί’ χωρίς να χρειάζονται ένα έγγραφο πολιτικής.

Είναι επίσης εξαιρετικά ελαστικές: ένας σοσιαλιστής στη Νότια Αφρική, ένας συντηρητικός στο Λουξεμβούργο και ένας λαϊκιστής στην Ουγγαρία μπορούν όλοι να προσαρμόσουν την ίδια λέξη στην ιστορία τους».

Η ιστορική επιτυχία

Η λέξη που χρησιμοποιείται πιο συχνά στις νικηφόρες εκστρατείες είναι «άνθρωποι», σύμφωνα με την ανάλυση του Μπρούνι-Λόου , ο οποίος αναφέρει τα «Putting People First» (Βάζοντας τους ανθρώπους πρώτους) και «For People, For a Change» (Για τους ανθρώπους, για την αλλαγή) του Μπιλ Κλίντον το 1992 ως παραδείγματα σλόγκαν που έκαναν πραγματική διαφορά, επιτρέποντας στον υποψήφιο πρόεδρο να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματά του ως «άνθρωπος του λαού» σε αντίθεση με τον αυστηρό αντίπαλό του Τζορτζ Μπους.

Δεν υπάρχει όμως ο κίνδυνος να οδηγήσει η εφαρμογή αυτής της φόρμουλας σε ανούσια, γενικόλογα σλόγκαν;

Τα εξατομικευμένα σλόγκαν

Μερικά από τα πιο αποτελεσματικά – όπως το σλόγκαν του Μπόρις Τζόνσον στις γενικές εκλογές του 2019 «Get Brexit Done» (Ολοκληρώστε το Brexit) – επινοήθηκαν με έναν και μόνο σκοπό.

Ο Μπρούνι-Λόου υποστηρίζει ότι τα «εξατομικευμένα» σλόγκαν όπως το «Get Brexit Done» είναι οι εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα του.

«Τα εξατομικευμένα σλόγκαν γίνονται δημοφιλή όταν ένα ανεπίλυτο πρόβλημα επισκιάζει όλα τα άλλα ζητήματα και ένας αποφασιστικός αουτσάιντερ προσφέρει μια λύση τριών λέξεων. Είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά για εκείνη την εκλογή, αλλά άχρηστα τη στιγμή που η καταιγίδα περνάει».

Οι δικές του συνεισφορές του Μπρούνι-Λόου στο είδος περιλαμβάνουν το «Change Politics For Good» (Αλλάξτε την πολιτική για πάντα) για το Brexit Party του Νάιτζελ Φαράζ και το «It’s Time» (Ήρθε η ώρα) για την επιτυχημένη υποψηφιότητα του Γιάκοβ Μιλάτοβιτς για την προεδρία του Μαυροβουνίου το 2023, με στόχο την ένταξη της χώρας του στην ΕΕ.

Το κεφάλαιο MAGA

Αφιερώνει ένα κεφάλαιο του βιβλίου του στο «Make America Great Again» (MAGA), ένα άλλο σύνθημα που δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι το επινόησε το 2012, καθισμένος στο γραφείο του στον 26ο όροφο του Trump Tower, αλλά το «great again» ως πολιτικό σύνθημα χρονολογείται από περισσότερο από έναν αιώνα, σύμφωνα με τον Μπρούνι-Λόου .

Το 1950, το Συντηρητικό Κόμμα αγωνίστηκε χωρίς επιτυχία στις γενικές εκλογές με την υπόσχεση «Make Britain Great Again» (Ας κάνουμε τη Βρετανία μεγάλη ξανά).

Ο Ρόναλντ Ρέιγκαν είχε μεγαλύτερη επιτυχία το 1980, όταν χρησιμοποίησε το σύνθημα «Let’s Make America Great Again» (Ας κάνουμε την Αμερική μεγάλη ξανά).

Το αν ο Τραμπ γνώριζε όλα αυτά όταν ισχυρίστηκε ότι επινόησε τη φράση είναι, τελικά, άσχετο, υποστηρίζει ο Μπρούνι-Λόου.

O Τραμπ εν τέλει κατάφερε να μετατρέψει το MAGA σε εμπορικό σήμα και σε διαχωριστική γραμμή που, για καλό ή για κακό, έχει αναδιαμορφώσει την αμερικανική πολιτική.

Το κατέθεσε μάλιστα στο Γραφείο Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ, καταβάλλοντας 325 δολάρια, για να εμποδίσει άλλους πολιτικούς να το χρησιμοποιήσουν.