Τεράστια αποζημίωση επιδικάστηκε σε ζευγάρι συνταξιούχων στο Λονδίνο, στην περιοχή του South Bank, οι οποίοι κατέφυγαν στα δικαστήρια όταν ένας 17ώροφος ουρανοξύστης που χτιζόταν δίπλα τους σκοτείνιασε το διαμέρισμά τους.

Ο Στίβεν και η Τζένιφερ Πάουελ κέρδισαν αποζημίωση-μαμούθ ύψους 500.000 λιρών, αφού μήνυσαν τους εργολάβους ότι ο πύργος Arbor μείωσε «σημαντικά» το φυσικό φως που έμπαινε στο διαμέρισμα του 6ου ορόφου όπου διέμεναν.

Ο ουρανοξύστης αποτελεί μέρος του συμπλέγματος Bankside Yards που βρίσκεται υπό κατασκευή και θα αποτελείται από οκτώ πύργους και άλλες μεγα-κατασκευές ύψους 50 ορόφων. Όμως οι κατασκευαστές βρέθηκαν σε δυσχερή θέση, όταν το ζευγάρι των συνταξιούχων και ο γείτονάς τους στον 7ο όροφο ζήτησαν ασφαλιστικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων τους στο φως καθώς και την κατεδάφιση του ουρανοξύστη.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το ζευγάρι συνταξιούχων υποστήριξε ότι οι εργολάβοι δεν έλαβαν τις απαραίτητες άδειες από τους γείτονες για την ανέγερση του, αδιαφόρησαν ή ήλπιζαν να απορριφθούν οι προσφυγές στα δικαστήρια.

Ο πρόεδρος της έδρας στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου απέρριψε την έκδοση ασφαλιστικών μέτρων, με το σκεπτικό ότι θα σπαταληθούν περισσότερα από 200 εκατομμύρια λίρες για την κατεδάφιση και την ανοικοδόμηση του ουρανοξύστη καθώς και για τη σχετική «περιβαλλοντική ζημία».

Ωστόσο, συμφώνησε ότι το διαμέρισμα του ζευγαριού στο σχεδιαστικό συγκρότημα Bankside Lofts «επηρεάστηκε σημαντικά» ως προς το φυσικό φως και επιδίκασε αποζημίωση 500.000 λιρών, συν 350.000 λίρες για τον γείτονά τους.

Retired couple whose home was thrown into darkness by luxury skyscraper that was built across the road win huge payout https://t.co/muKUaPMNVk

— Daily Mail US (@Daily_MailUS) July 10, 2025