Τολμηρός μεν, όχι και τόσο σούπερ δε: Ο Superman του Τζέιμς Γκαν ενθουσίασε και δίχασε

Όταν το 2022 η Warner Bros. Discovery έδινε λευκή επιταγή και τα ηνία των DC Studios στον Τζέιμς Γκαν είχε έναν και μόνο στόχο: να ανανεώσει το σύμπαν της DC και να σταματήσει να βλέπει την πλάτη της Marvel.

Άλλωστε ο 58χρονος Αμερικανός σκηνοθέτης και σεναριογράφος είχε δείξει τα διαπιστευτήριά του στον κόσμο των υπερηρώων. Ήταν ο άνθρωπος που έδωσε σάρκα, οστά και επιτυχία στην κινηματογραφική σειρά «Guardians of Galaxy» – η τριλογία άγγιξε τα 2,5 δισ. δολάρια στο box office. Και με το καλημέρα έδειξε αποφασισμένος να φρεσκάρει το DCU.

Και ο Τζέιμς Γκαν έπεσε από νωρίς στα βαθιά, παίζοντας με το «μεγάλο χαρτί» της DC: τον Superman. Μετά από δύο χρόνια παραγωγής και γυρισμάτων, πριν λίγες ημέρες, ο Άνθρωπος από Ατσάλι έκανε την εμφάνισή του στο δημοσιογραφικό κοινό σε μια ειδική προβολή και ενθουσίασε τους περισσότερους κριτικούς κινηματογράφου.

«Τολμηρός αλλά πιστός» έγραψε ο Μπράιαν Σάντφιλντ στο Χ. «Ο Superman του Γκαν έχει καρδιά, χιούμορ και στυλ. Ένα συναρπαστικό ξεκίνημα για τη νέα εποχή της DC».

Στο ίδιο μήκος κυμάνθηκαν και τα σχόλια του Μπράντον Ντέιβις. «Ο Ντέιβιντ Κόρενσγουετ υποδύεται μια εξαιρετική εκδοχή του Superman με ειλικρίνεια, ηρωισμό και αγνότητα. Ενώ η χημεία του με την Ρέιτσελ Μπρόσναχαν ως Κλαρκ και Λόις είναι απίστευτη».

Ωστόσο, μαζί τους, δεν φάνηκε να συμφωνεί ο Πίτερ Χόουελ, ο οποίος θεώρησε ότι η νέα εποχή της DC δεν ήταν τόσο σούπερ όσο θα ήθελε.

«Ο Τζέιμς Γκαν ξέρει να δημιουργεί εντυπωσιακή εξωγήινα σύμπαντα, ωστόσο δεν είναι τόσο καλός στην αφήγηση» έγραψε στο Χ. «Ο Κόρενσγουετ υποδύεται έναν γλυκό Superman, η Μπρόσναχαν είναι μια αιχμηρή Λόις Λέιν, ενώ ο Νίκολας Χουλτ ως Λεξ Λούθορ είναι περισσότερο ενοχλητικός παρά κακός. Ο πραγματικός σταρ της ταινίας είναι ο Κρύπτο ο σούπερ σκύλος – θα προτιμούσα να έβλεπα μια ταινία μόνο για αυτόν».

#SUPERMAN: Not the super start to DC Universe everybody had been hoping for. James Gunn is brilliant at conjuring spectacle and creating alien realms, not so great at storytelling. David Corenswet plays a boyishly sweet Superman, constantly getting his ass kicked; he’d be better… pic.twitter.com/JDB3LfgLCL

— Peter Howell 🖊 (@peterhowellfilm) July 8, 2025