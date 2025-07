Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή Αλυκή Βοιωτίας. Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής έχουν κινητοποιηθεί 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στους κατοίκους της περιοχής Αλυκή εστάλη μήνυμα του 112 που τους προειδοποιεί για τη φωτιά και τους καλεί να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

Wildfire in the area of #Aliki of the regional unit of #Viotia

Stay alert and follow the instructions of the Authorities

