Ανανεώνει με την Ίντερ Μαϊάμι και μένει στο MLS ο Μέσι (pic)

Δεν το κουνάει από το MLS και τις ΗΠΑ ο Λιονέλ Μέσι! Παρά τις φήμες για σκέψεις αποχώρησης με προορισμό τη Σαουδική Αραβία, η αλήθεια φαίνεται πως είναι διαφορετική για τον Αργεντινό μάγο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Mundo Deportivo», υπάρχει κοινή επιθυμία του Μέσι και της Ίντερ Μαϊάμι για την ανανέωση της συνεργασίας τους, με το τωρινό συμβόλαιο του 38χρονου σούπερ σταρ να ολοκληρώνεται τον προσεχή Δεκέμβριο.

Όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα, η πρόθεση που υπάρχει είναι αυτό να επεκταθεί για τουλάχιστον έναν ακόμα χρόνο, με προοπτική για έναν επιπλέον. Μάλιστα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έχει πέσει ακόμη και το ενδεχόμενο να αποκτήσει ο Μέσι ένα κομμάτι των μετοχών του κλαμπ.

