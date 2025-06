Η συγκλονιστική φωτογραφία που δείχνει το μεγαλείο του Λιονέλ Μέσι (pic)

Η Ίντερ Μαϊάμι δεν άντεξε απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν και όπως ήταν λογικό, ηττήθηκε με 4-0 μένοντας εκτός συνέχειας του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων που διεξάγεται στα γήπεδα της Αμερικής.

Οπαδοί από διάφορα μέρη του πλανήτη ταξίδεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες με σκοπό να δουν από κοντά τις αναμετρήσεις, αλλά και τον Λιονέλ Μέσι, που αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα… αξιοθέατα της διοργάνωσης.

The photo of the Club World Cup 🐐

Just simply, Lionel Messi.

(📸 Jonathan Moscrop/Getty Images) pic.twitter.com/dFpGpTjKFB

— ESPN FC (@ESPNFC) June 30, 2025