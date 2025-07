Ο Δαλάι Λάμα δήλωσε σήμερα Τετάρτη ότι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που έχει ιδρύσει ο ίδιος θα έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να αναγνωρίσει τη μελλοντική μετενσάρκωσή του, αντιδρώντας έτσι στην επιμονή της Κίνας ότι αυτή θα επιλέξει τον διάδοχο του Θιβετιανού πνευματικού ηγέτη.

Οι δηλώσεις του Δαλάι Λάμα, ο οποίος κλείνει τα 90 του χρόνια την Κυριακή, έγιναν κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας εκδηλώσεων για τον εορτασμό των γενεθλίων του. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την Κίνα, όπως σημειώνει το Reuters.

Το Πεκίνο θεωρεί τον Δαλάι Λάμα, ο οποίος εγκατέλειψε το Θιβέτ το 1959 μετά από μια αποτυχημένη εξέγερση κατά της κινεζικής κυριαρχίας, ως αυτονομιστή. Ο Θιβετιανός πνευματικός ηγέτης έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ο διάδοχός του θα γεννηθεί εκτός Κίνας και προέτρεψε τους οπαδούς του να απορρίψουν οποιονδήποτε επιλεγεί από το Πεκίνο.

«Επιβεβαιώνω ότι ο θεσμός του Δαλάι Λάμα θα συνεχίσει να υφίσταται», ανέφερε ο ίδιος σε δήλωσή του.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Statement Affirming the Continuation of the Institution of Dalai Lama

(Translated from the original Tibetan)

On 24 September 2011, at a meeting of the heads of Tibetan spiritual traditions, I made a statement to fellow Tibetans in and outside Tibet, followers of Tibetan… pic.twitter.com/VqtBUH9yDm

— Dalai Lama (@DalaiLama) July 2, 2025