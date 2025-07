Η Γιουβέντους κάνει δικό της τον Ντέιβιντ (pic)

Προβάρει τη φανέλα της Γιουβέντους ο Τζοναθαν Ντέιβιντ που φαίνεται πως θα κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του μετά τη Λιλ και το γαλλικό πρωτάθλημα.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η «Μεγάλη Κυρία» έφτασε σε συμφωνία με τον Καναδό επιθετικό, ενώ πλέον απομένουν μόνο λεπτομέρειες έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η απόκτησή του.

Ο Καναδός φορ επέλεξε να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Λιλ, μένοντας ελεύθερος και έτσι μπορούσε να υπογράψει σε όποια ομάδα ήθελε.

🚨⚪️⚫️ BREAKING: Jonathan David to Juventus, here we go! Verbal agreement reached overnight on every detail with Canadian striker.

Long term deal agreed and Jonathan David’s set to travel for medical tests, formal steps to follow.

Contracts to be checked and signed soon. pic.twitter.com/5ACbuXI6GN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2025