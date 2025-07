Στους Τορόντο Ράπτορς ο Μαμουκελασβίλι (pic)

Μετά τον Γιόνας Βαλαντσιούνας, ένας ακόμη παίκτης που είχε συνδεθεί με τον Παναθηναϊκό τις τελευταίες μέρες θα συνεχίσει τελικά την καριέρα του στο NBA.

Ο λόγος για τον Σάντρο Μαμουκελασβίλι που, σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του ESPN, Σαμς Σαράνια, θα συνεχίσει στους Τορόντο Ράπτορς με συμβόλαιο για δύο χρόνια και απολαβές στα 5,5 εκατ. δολάρια. Για τη δεύτερη σεζόν, μάλιστα, υπάρχει player option.

Πέρσι ο 26χρονος άσος μέτρησε 61 εμφανίσεις στο ΝΒΑ με τους Σπερς έχοντας μέσο όρο 6,3 πόντους και 3,1 ριμπάουντ σε 11,2 λεπτά συμμετοχής ανά ματς.

Free agent F/C Sandro Mamukelashvili has agreed to a two-year, $5.5 million deal with the Toronto Raptors, plus a second year player option, sources tell ESPN. George Roussakis and Mark Bartelstein of @PrioritySports negotiated the new deal with the Raptors. pic.twitter.com/4GWqWrdVUm

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2025