ΗΠA: «Κυνηγός ανεμοστρόβιλων» κατέγραψε μια από τις πιο σημαντικές του επιτυχίες

Ένας κυνηγός ανεμοστρόβιλων στις ΗΠΑ, ο Ριντ Τίμερ, αναφέρει πως έκανε την «πιο εκπληκτική αναχαίτιση ανεμοστρόβιλου που έγινε ποτέ με το Dominator! ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ» σχολίασε ο ίδιος. Τα Dominator είναι μια σειρά από ειδικά οχήματα που έχουν υποστεί μετατροπές από τον Τϊμερ, ώστε να μπορούν να ακολουθούν (ή να «κυνηγούν») ανεμοστρόβιλους. Στην περίπτωσή μας το Dominator 3 που βασίζεται σε Ford F-350.

Η έλξη του ισχυρού ανεμοστρόβιλου τραβούσε το Dominator μέσα στην καταστροφική ροή του πυρήνα από τους καθρέφτες και την κουκούλα! Αυτός ο ανεμοστρόβιλος βρισκόταν δυτικά του Γκάρι της Μινεσότα. Ο ανεμοστρόβιλος απέφυγε οριακά ένα σπίτι στην μέγιστη ένταση του.

«Αυτός είναι ο πιο τρελός ανεμοστρόβιλος που έχω δει ποτέ στην 30χρονη καριέρα κυνηγητού».

Ένα ξέσπασμα κακοκαιρίας σάρωσε τη Μινεσότα το βράδυ του Σαββάτου και νωρίς την Κυριακή, δημιουργώντας πολλαπλούς επιβεβαιωμένους ανεμοστρόβιλους και εκτεταμένες ζημιές. Η πιο συμπυκνωμένη δραστηριότητα σημειώθηκε στην κομητεία Κάρβερ, όπου πέντε επιβεβαιωμένοι από ραντάρ τύπου Doppler ανεμοστρόβιλοι έπληξαν τις περιοχές Βικτόρια, Γουακόνια (δύο), Κολωνία και Άγιο Βονιφάτιο τα ξημερώματα της Κυριακής.

Νωρίτερα το βράδυ του Σαββάτου, δύο ξεχωριστοί ανεμοστρόβιλοι παρατηρήθηκαν κοντά στο Κάνμπυ στην άκρη της δυτικής Μινεσότα.

Οι καταιγίδες έφεραν καταστροφικούς ανέμους, καταρρακτώδη βροχή και έντονες αστραπές, με αποτέλεσμα να αναφερθούν πεσμένα δέντρα, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών αποκλεισμών στον αυτοκινητόδρομο 7 κοντά στη Βικτώρια

