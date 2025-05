Ανεμοστρόβιλοι: Σκότωσαν 28 άτομα σε Κεντάκι, Μιζούρι και Βιρτζίνια – Εικόνες καταστροφής [βίντεο]

Οι κάτοικοι στο Κεντάκι και το Μιζούρι μετρούν τις ζημιές σε γειτονιές που σάρωσαν οι ανεμοστρόβιλοι, εξακολουθώντας να είναι σε αγωνία για πιο έντονα καιρικά φαινόμενα που έρχονται μετά τις καταιγίδες που σκότωσαν περισσότερους από δύο δωδεκάδες ανθρώπους καθώς σάρωσαν περιοχές των μεσοδυτικών πολιτειών και του Νότου.

Another angle of massive tornado damage in St. Louis pic.twitter.com/hnn3D7kARW

Το Κεντάκι επλήγη περισσότερο, καθώς ένας καταστροφικός ανεμοστρόβιλος προκάλεσε ζημιές σε εκατοντάδες σπίτια, παρέσυρε και εκτόξευσε οχήματα και άφησε πολλούς άστεγους. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν, οι περισσότεροι από αυτούς στη νοτιοανατολική κομητεία Λόρελ, σύμφωνα με το Associated Press.

🚨 Videos coming in from last night’s tornado devastation in KY

Will Trump help these people?

Or will he deny relief funds like he did in @SarahHuckabee’s Arkansas earlier this year?

Trump won both states by 30pts. Why is he hurting his own voters?

pic.twitter.com/xk6QfuuJ4S

— Maine (@TheMaineWonk) May 17, 2025