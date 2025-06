Ο Παναθηναϊκός λίγο πριν ξεκινήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, αποκάλυψε τις εκτός έδρας εμφανίσεις της σεζόν 2025/26.

Οι πράσινοι, με βίντεο έκαναν τα αποκαλυπτήρια της φανέλας, η οποία έχει ρετρό στοιχεία και θα ντεμπουτάρει ενδεχομένως σε κάποια από τα φιλικά που θα δώσει η ομάδα.

H πρώτη φορά που αναμένεται να φορεθεί επίσημα θα είναι η εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Ρέιντζερς για τον β’ προκριματικό γύρο του Champions League.

A timeless classic. The new Panathinaikos 25/26 Away Jersey by Adidas inspired by our heritage ⚪☘️

Available at #PAOFC #Panathinaikos #adidas #adidas_football

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) June 30, 2025