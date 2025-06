Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης (HoR), εκλεγμένο νομοθετικό όργανο το οποίο συστάθηκε μετά τις κοινοβουλευτικές εκλογές του 2014 με έδρα το Τομπρούκ, συνδεδεμένη με τον στρατηγό Χαλίφα Χάφταρ και τον Λιβυκό Εθνικό Στρατό (LNA), προχωρά προς επικύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου.

Η συμφωνία θα μπορούσε να εγκριθεί και να ψηφιστεί κατά τη διάρκεια επίσημης συνεδρίασης αυτή την εβδομάδα σύμφωνα με βουλευτή που μίλησε στο The Libyan Observer υπό τον όρο της ανωνυμίας.

The Libyan House of Representatives is moving toward unanimous ratification of the 2009 #Libya–#Turkey Maritime Agreement, a lawmaker speaking on the condition of anonymity reveals.

The deal could be passed and voted on during a formal session this week, he adds. pic.twitter.com/RckBTqH8TE

