Παλμέιρας – Μποταφόγκο 1-0 παρ., 0-0 κ.δ.: Στους «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων η ομάδα του Φερέιρα

Μεγάλη πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων πέτυχε η Παλμέιρας.

Η ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα επικράτησε με σκορ 1-0 στην παράταση της Μποταφόγκο, στον βραζιλιάνικο «εμφύλιο» και στο πρώτο ματς της φάσης των «16» της διοργάνωσης που διεξάγεται στις ΗΠΑ.

Η κανονική διάρκεια της αναμέτρησης δεν διεκδίκησε δάφνες ποιότητας, με το ματς να μην έχει πολλές φάσεις και το 90λεπτο να λήγει δίχως σκορ.

Το «χρυσό» γκολ για τους παίκτες του άλλοτε προπονητή του ΠΑΟΚ σημείωσε στο 100ο λεπτό με εξαιρετικό χαμηλό πλασέ ο Παουλίνιο. Από την πλευρά της, η Μποταφόγκο πίεσε πολύ για την ισοφάριση, ωστόσο η στιβαρή αμυντική λειτουργία της Παλμέιρας δεν επέτρεψε κάποια αλλαγή στο σκορ.

