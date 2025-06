«Προφορική συμφωνία του Μόντριτς με Μίλαν»

Ο Μόντριτς αποχαιρέτησε την Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 13 χρόνια παρουσίας και πλέον, όπως όλα δείχνουν, έχει βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του στη Μίλαν.

Οι «ροσονέρι» ήρθαν σε προφορική συμφωνία με τον 39χρονο μέσο και μένει να ολοκληρωθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες ώστε να ανακοινωθεί κι επίσημα το deal.

🚨 Confirmed: Luka Modrić will sign in as new AC Milan player after Club World Cup ❤️🖤

The verbal agreement is done and sealed with medical to follow in July, exclusive story confirmed since start of June for Luka’s future.

…and 𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐰𝐞 𝐠𝐨, soon. 🧞‍♂️🇭🇷 pic.twitter.com/Z6PkjGgGeE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2025