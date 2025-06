«Ολόκληρη η Ουκρανία είναι θεωρητικά δική μας», δήλωσε ο Πούτιν

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι Ρώσοι και Ουκρανοί είναι ένας λαός, «και υπό αυτή την έννοια ολόκληρη η Ουκρανία είναι δική μας», ενώ δήλωσε ότι δεν αποκλείει να πάρει η Ρωσία τον έλεγχο της ουκρανικής πόλης Σούμι.

Όμως ο Πούτιν, μιλώντας σε διεθνές οικονομικό φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη, είπε ότι η Ρωσία δεν αμφισβήτησε ποτέ το δικαίωμα της Ουκρανίας στην κυριαρχία, αλλά σημείωσε ότι όταν η Ουκρανία κήρυξε την ανεξαρτησία της το 1991 ήταν ως «ουδέτερο κράτος».

Ο Πούτιν, ο οποίος λέει ότι η Ρωσία πολεμά στην Ουκρανία για να προστατεύσει την ασφάλειά της, απαντούσε σε ερώτηση σχετικά με τους πολεμικούς στόχους της Ρωσίας.

Putin says ‘the whole of Ukraine is ours’ in theory, may take city of Sumy https://t.co/wOwOpqCHXv

— ST Foreign Desk (@STForeignDesk) June 20, 2025