Τι είπε ο προπονητής των Ρέιντζερς για Ντέσερς και Παναθηναϊκό

Δηλώσεις ενόψει της έναρξης της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν έκανε ο προπονητής των Ρέιντζερς, Ράσελ Μάρτιν και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην κλήρωση με τον Παναθηναϊκό, για τον 2ο προκτιματικό γύρο του Champions League.

Παράλληλα, μίλησε και για τα μεταγραφικά σενάρια γύρω από τον Σιριέλ Ντέσερς, που απασχολεί την ΑΕΚ.

🗣️ “Hopefully in the next couple of weeks we’ll add a few players to the group”

Russell Martin gives an update on his Rangers squad, John Souttar’s fitness & Cyriel Dessers ⬇️ pic.twitter.com/Dhm2QoL7rq

— Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) June 20, 2025