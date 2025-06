Καταργήθηκε ο μικρός τελικός στη Euroleague

Στην Iστορία περνάει ο μικρός τελικός της Euroleague, καθώς αποφασίστηκε η κατάργηση του πραγματικά ανούσιου παιχνιδιού κατάταξης στα Final Four.

Η Euroleague είχε σήμερα τη συνεδρίαση των μετόχων για την επόμενη σεζόν, όπου και συζητήθηκαν διάφορα θέματα, όπως το που θα διεξαχθεί το Final Four του 2026.

The 3rd place game will be removed starting with the 2025–26 Final Four #F4GLORY ℹ️

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) June 19, 2025