Αεροσκάφος Boeing 787-8 Dreamliner της αεροπορικής εταιρίας Air India με προορισμό το Νέο Δελχί επέστρεψε την Κυριακή στο σημείο αναχώρησής του, το Χονγκ Κονγκ, για προληπτικούς λόγους, μετά την υποψία για ύπαρξη βλάβης την ώρα της πτήσης.

Όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο ΑΝΙ, αναφορά για το τεχνικό ζήτημα έκανε ο πιλότος του αεροσκάφους, ακολουθώντας το πρωτόκολλο ασφαλείας.

Οι λεπτομέρειες για το περιστατικό, καθώς και για το είδος της βλάβης δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστές. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Χονγκ Κονγκ και δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για τραυματίες.

Όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος εκκενώθηκαν με ασφάλεια από το αεροσκάφος, όπως αναφέρει το India Today.

Η Air India δεν έχει ακόμη εκδώσει δημόσια δήλωση σχετικά με τη φύση του τεχνικού προβλήματος ή την αναπρογραμματισμό της πτήσης.

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες ημέρες αφότου ίδιου τύπου αεροπλάνο της Μπόινγκ, που πραγματοποιούσε πτήση της Air India προς το Λονδίνο, συνετρίβη στην πόλη Αχμενταμπάντ της δυτικής Ινδίας λίγο μετά την απογείωσή του με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 241 από τους 242 επιβαίνοντες.

#Update

Air India remains in mourning on the tragic loss of 241 passengers and crew members aboard flight AI171. Our hearts are with the families, loved ones, and communities affected by the accident.

We have established contact with the next of kin/relatives of all passengers…

— Air India (@airindia) June 15, 2025