Ήταν λίγο μετά τις 9:20 το βράδυ της Κυριακής (15/6), κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ Westfest, κοντά στο Salt Lake City, στη Γιούτα, όταν το κλίμα άλλαξε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Πλήθος κόσμου απολάμβανε το φεστιβάλ, τη μουσική και το φαγητό, μέχρι που δύο παρέες νεαρών ενεπλάκησαν σε συμπλοκή, στην περιοχή του Centennial Park.

Καθώς οι αστυνομικοί πλησίαζαν προκειμένου να διαλύσουν τον καβγά, ένας 16χρονος από τη μία παρέα έβγαλε όπλο και πυροβόλησε πολλές φορές προς την άλλη.

Το συγκεντρωμένο πλήθος πανικοβλήθηκε, αρκετοί άρχισαν να τρέχουν αλλόφρονες προς όλες τις κατευθύνσεις προκειμένου να προφυλαχθούν.

Από τους πυροβολισμούς έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι: μία 41χρονη περαστική, ένας 18χρονος -μέλος μιας από τις εμπλεκόμενες ομάδες- και ένα βρέφος μόλις 8 μηνών.

Επίσης, τραυματίστηκαν ένα αγόρι και μία έγκυος γυναίκα στην προσπάθειά της να σκαρφαλώσει πάνω από έναν φράχτη για να γλιτώσει από τα πυρά. Μέχρι στιγμής, το ακριβές μέγεθος των τραυμάτων της παραμένει ασαφές, σύμφωνα με το τοπικό ειδησεογραφικό μέσο KUTV.

