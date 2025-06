Να «σπάσει» ο αποκλεισμός της Γάζας. Με το ρεσάλτο και τη σύλληψη του πληρώματος του σκάφους Madleen από τις ισραηλινές αρχές δύο ακόμα πρωτοβουλίες που ζητούν το πέρασμα της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα συναντώνται στα εδάφη της Αιγύπτου με τους ακτιβιστές να φτάνουν στο Κάιρο την Πέμπτη και να δίνουν ραντεβού στην πόλη Αλ-Αρίς την Παρασκευή.

Η Παγκόσμια Πορεία προς τη Γάζα είναι ένα κοινωνικό και ανεξάρτητο κίνημα. Δεν εκπροσωπεί κανένα πολιτικό κόμμα, ιδεολογία ή θρησκεία. Εκπροσωπεί τον λαό με μόνες κατευθυντήριες αρχές τη δικαιοσύνη, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ειρήνη. Αυτό που έμοιαζε εδώ και κάποιες ημέρες έμοιαζε απίθανο, ξεκίνησε και μάλιστα κατάφερε να ξεπεράσει και τα πρώτα εμπόδια.

Οι αιγυπτιακές αρχές, ευρισκόμενες υπό πίεση, απέλασαν δεκάδες ξένους υπηκόους που έφτασαν στην Αίγυπτο για να συμμετάσχουν στην πορεία προς τη Γάζα ενώ δεκάδες άλλοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με την απέλαση σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Μέλη της ελληνικής αποστολής (42) κρατήθηκαν αναίτια κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο όμως αφέθηκαν ελεύθερα μετά από 10 ώρες. Η εξέλιξη αυτή αναπτέρωσε το ηθικό των συμμετεχόντων. Η πολιτική και νομική πίεση που ασκήθηκε, οι κινητοποιήσεις των ομάδων της αντιπροσωπείας που οργανώθηκαν άμεσα, αλλά και η αξιοπρεπής και αταλάντευτη στάση των ίδιων των ακτιβιστών, έφερε αποτέλεσμα.

Η πολυπληθής ομάδα Ελλήνων έφτασε νωρίς το πρωί της Πέμπτης στο Κάιρο. Ο συντονισμός μεταξύ των αποστολών συνεχίστηκε όλο το βράδυ προκειμένου την Παρασκευή (13/06) τα πούλμαν με τους ακτιβιστές να αναχωρήσουν για την πόλη Ελ Αρις. Η ειρηνική ανθρωπιστική πορεία 50 χλμ μέσα από την έρημο Σινά στέλνει παγκόσμιο μήνυμα στο δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης.

Όμως, κανείς δεν μπορεί να προδικάσει τι θα συμβεί. Οι αιγυπτιακές αρχές βρίσκονται επί ποδός, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη διευκρινιστεί πλήρως εάν θα επιτρέψουν την μεταφορά των ακτιβιστών από το Κάιρο στην Ελ Αρίς. Σύμφωνα με πληροφορίες οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των ακτιβιστών και των αιγυπτιακών αρχών συνεχίζονται, ωστόσο λευκός καπνός δεν έχει ακόμη βγει.

Στην ελληνική αποστολή βρίσκεται και ο Πάρης Λαυτσής ο οποίος μίλησε στην κάμερα του in για όσα έγιναν στο αεροδρόμιο του Καΐρου, μετά τον έλεγχο των αποσκευών τους.

«Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα και αφού είχαμε προσγειωθεί στο Κάιρο, είχαμε περάσει τον έλεγχο των διαβατηρίων και βρισκόμασταν στον έλεγχο των αποσκευών» σημείωσε, συμπληρώνοντας ότι οι αρχές του αεροδρομίου τους σταμάτησαν τους ζήτησαν να ανοίξουν όλες τους τις αποσκευές.

«Είτε λόγω των φαρμάκων που κουβαλάμε για την αποστολή και για την ελάχιστη ανθρωπιστική βοήθεια που έχουμε μαζί μας, είτε λόγω των sleeping bag που είναι απαραίτητα αν καταφέρουμε να πεζοπορήσουμε στη χερσόνησο του Σινά, θεώρησαν ότι είναι επαρκείς λόγοι για να μας κρατήσουν» σημείωσε ο Πάρης Λαυτσής.

«Δεν μας είπαν ποτέ το λόγο της κράτησης, μας στίβαξαν σε ένα κρατητήριο και έπειτα από αρκετές ώρες χωρίς επικοινωνία με δικηγόρους ή με την πρεσβεία, καταφέραμε να βρεθούμε με υπόλοιπα μέλη της αποστολής, γιατί μέχρι τότε μας είχαν σε διαφορετικές αίθουσες. Μετά τις 5 ώρες αποκτήσαμε πρόσβαση στο Προξενείο και στα υπόλοιπα μέλη της αποστολής» ανέφερε μιλώντας στην κάμερα του in.

Μιλώντας για την εξέλιξη του March to Gaza και την πορεία προς τη Ράφα, ο Πάρης Λαυτσής υπογράμμισε ότι είναι αισιόδοξος. «Αυτό που θα γίνει εδώ στο Κάιρο θα είναι μεγάλο πολιτικό γεγονός. Μιλάμε για περισσότερα από 4.000 άτομα που συμμετέχουν στο Global March to Gaza» ανέφερε και υποστήριξε ότι η περιπέτεια της ελληνικής αποστολής ήταν ένα κρας τεστ.

Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι άνθρωποι από 80 χώρες επρόκειτο να ξεκινήσουν την πορεία προς το αιγυπτιακό πέρασμα της Ράφα ορισμένοι εκ των οποίων απελάθηκαν ή συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο.

Τρεις πηγές από το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Αιγύπτου δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters ότι τουλάχιστον 73 ξένοι υπήκοοι – οι περισσότεροι από τους οποίους κατείχαν ευρωπαϊκά διαβατήρια- είχαν απελαθεί με πτήση προς την Κωνσταντινούπολη καθώς, σύμφωνα με τις αιγυπτιακές αρχές «παραβίασαν τα πρωτόκολλα εισόδου».

Ο Saif Abukeshek, εκπρόσωπος της Παγκόσμιας Πορείας προς τη Γάζα, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι περισσότεροι από 200 ακτιβιστές συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο του Καΐρου ή ανακρίθηκαν σε ξενοδοχεία της πόλης. Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν υπήκοοι των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας, των Κάτω Χωρών, της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Αλγερίας και του Μαρόκου.

«Μετά από ανακρίσεις, κάποιοι συνελήφθησαν και άλλοι αφέθηκαν ελεύθεροι», είπε, προσθέτοντας ότι κάποιοι απελάθηκαν αφού κρατήθηκαν στο αεροδρόμιο του Καΐρου.

Νωρίτερα, το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου είχε δηλώσει ότι οι επισκέπτες με κατεύθυνση τη συνοριακή περιοχή της Ράφα πρέπει «να συντονίζονται εκ των προτέρων με τις αιγυπτιακές πρεσβείες ή τους κυβερνητικούς φορείς» και υπογράμμισε την ανάγκη «να ακολουθούνται οι επίσημες διαδικασίες για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας τους».

Στο μεταξύ, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ κάλεσε τον ισραηλινό στρατό να εμποδίσει την είσοδο των διαδηλωτών στη Γάζα από την Αίγυπτο και δήλωσε ότι η πορεία αποτελεί «απειλή για την ισραηλινή και περιφερειακή ασφάλεια».

As part of the Global March to Gaza, activists from around the world will gather in Egypt to march through the Sinai Desert towards Gaza, challenging Israel’s siege and calling for an end to the genocide against Palestinians. pic.twitter.com/dMvJ02RV7j

— Al Jazeera English (@AJEnglish) June 12, 2025