Ο αστυνομικός επιθεωρητής του Αχμενταμπάντ στην Ινδία δήλωσε ότι πιθανότατα δεν υπάρχει κανένας επιζών, από τη συντριβή του αεροσκάφους της Air India με προορισμό το Λονδίνο. Στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 240 άτομα, επιβάτες και πλήρωμα. Επίσης, υπάρχουν 41 τραυματίες, που εκτιμάται ότι είναι από τον ξενώνα γιατρών, πάνω στον οποίο συνετρίβη το αεροσκάφος.

Στην πτήση AI171 επέβαιναν 169 Ινδοί υπήκοοι, 53 Βρετανοί, επτά Πορτογάλοι και ένας Καναδός. Αναφέρεται ότι μεταξύ των επιβατών ήταν και 11 παιδιά. Ήδη ανακοινώθηκε ότι έχουν ανασυρθεί 204 σοροί.

Βίντεο από το περιστατικό που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο δείχνει το αεροσκάφος της Air India να πετάει πάνω από μια κατοικημένη περιοχή. Όταν συνετρίβη, φαίνεται μια τεράστια πύρινη σφαίρα ακολουθούμενη από μεγάλα σύννεφα μαύρου καπνού.

Η πτήση 171 της Air India, ένα Boeing 787-8 (γνωστό και ως Dreamliner), συνετρίβη στην κατοικημένη περιοχή Μεγκάνι Ναγκάρ πέντε λεπτά μετά την απογείωσή του στις 1:38 μ.μ. τοπική ώρα (11 το πρωί ώρα Ελλάδας). Το αεροσκάφος, όπως έγινε γνωστό, εξέπεμψε σήμα κινδύνου αμέσως μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο. Η ιστοσελίδα Flightradar24, που παρακολουθεί την εναέρια κυκλοφορία, ανέφερε ότι το σήμα του χάθηκε δευτερόλεπτα μετά την απογείωση, όταν το αεροπλάνο είχε φτάσει σε ύψος 280 μέτρων.

Στο σημείο της συντριβής του αεροσκάφους της Air India είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσης σορών επιβατών και πληρώματος. Παρά τις πληροφορίες μέσων ενημέρωσης ότι έχουν ήδη ανασυρθεί 204 σοροί, οι περισσότερες απανθρακωμένες, ο υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας της Ινδίας, Μουρλιντάρ Μοχόλ, απέφυγε να το επιβεβαιώσει. Δήλωσε ότι «βασικής μας προτεραιότητα είναι να σώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Δεν μπορώ να κάνω άλλα σχόλια. Θα χρειαστεί χρόνος».

