Όχι άλλο Κάνιε Γουέστ: Ο αμφιλεγόμενος ράπερ άλλαξε το όνομά του για δεύτερη φορά

Ήταν πριν από περίπου δύο δεκαετίες όταν έκανε την εμφάνισή του στο δισκογραφικό προσκήνιο και σύντομα κατάλαβαν όλοι ότι πρόκειται για ένα μεγάλο καλλιτέχνη. Κάτι που ο Κάνιε Γουέστ απέδειξε τα επόμενα χρόνια με τις κυκλοφορίες και τις συνεργασίες του. Το ταλέντο του δεν το αμφισβητεί κανείς. Τον χαρακτήρα του, ωστόσο, όλοι.

Τα τελευταία χρόνια δεν είναι λίγοι εκείνοι που ανησυχούν για την ψυχική του υγεία, καθώς ο 48χρονος ράπερ μοιάζει να θέλει απεγνωσμένα να συνεχώς πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας. Και ο τρόπος που είχε βρει να το κάνει δεν άρεσε στους περισσότερους.

Μηνύματα συμπάθειας για τον Χίτλερ, μπλουζάκια με σβάστικες, γυμνές εμφανίσεις της συζύγου του Μπιάνκα Σενσόρι ήταν μερικοί από τους τρόπους που σκέφτηκε ο Κάνιε Γουέστ, καταφέρνοντας να στρέψει πάρα πολλούς εναντίον του. Και φυσικά, τσακωμοί με δημοσιογράφους για το πως θέλει να τον φωνάζουν.

Και μπορεί, πλέον, να έχει δηλώσει ότι «έχω τελειώσει με τον αντισημιτισμό όπως έγραψε στα social media πριν από μερικές εβδομάδες, ωστόσο συνεχίζει να δίνει μάχη για το όνομά του.

Από το 2021 το έχει αλλάξει επίσημα σε Ye West, καθώς όπως έλεγε το «Κάνιε είναι το όνομα σκλάβου». Ωστόσο, όπως υποστηρίζει η Page Six, αποφάσισε να το αλλάξει ξανά: πλέον ονομάζεται Ye Ye!

Σύμφωνα με το γνωστό μέσο, στα καταστατικά διαφόρων επιχειρήσεών του, όπως στις εταιρείες Yeezy Apparel, Yeezy Record Label, LLC και Getting Out Our Dreams Inc, ο γνωστός ράπερ εμφανίζεται ως Ye Ye.

Μάλιστα, ως Ye Ye εμφανίζεται πλέον και η σελίδα του στην Wikipedia, έστω κι αν μέχρι πριν από δέκα ημέρες επέμενε στο σκέτο Ye. Μπέρδεμα.

Η Page Six επικοινώνησε με τους εκπροσώπου τους, ωστόσο δεν έλαβε κάποια απάντηση.