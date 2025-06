Λος Άντζελες: Σε ετοιμότητα 700 πεζοναύτες – Ελικόπτερα και πλαστικές σφαίρες

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέπτυξε 2.000 άνδρες της Εθνικής Φρουράς στο Λος Άντζελες για να «αντιμετωπίσει την ανομία», δήλωσε νωρίτερα σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολίν Λέβιτ.

Όμως, η κλιμάκωση δεν τελειώνει εδώ, καθώς 701 πεζοναύτες στην Καλιφόρνια μπήκαν σε κατάσταση συναγερμού με σκοπό να συνδράμουν στο Λος Άντζελες και αναμένεται να φτάσουν μέσα στις επόμενες 20 ώρες, όπως επιβεβαίωσε Αμερικανός αξιωματούχος.





Στο βίντεο φέρεται ένα AH 1Z Viper των πεζοναυτών με την λεζάντα πως περιπολεί πάνω από το κέντρο του Λος Άντζελες (άνω βίντεο). Ένα ελικόπτερο Black Hawk του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας δρα επιβεβαιωμένα στο Λος Άντζελες (κάτω βίντεο).

🚨Black Hawk helicopter lands in Los Angeles. US Marines “on high alert” if the National Guard needs assistance amidst anti-ICE protests Hegseth says. 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 @WeTheAnon17 @Spartan260411 @XRPBrainst0rm pic.twitter.com/lQHxKOzpTq

We’ve seen Black Hawks landing in LA before!

Οι 701 πεζοναύτες ανήκουν στο 2ο Τάγμα, για τους οποίους η Βόρεια Διοίκηση των ΗΠΑ είχε δηλώσει την Κυριακή ότι βρίσκονται σε «κατάσταση ετοιμότητας για ανάπτυξη» αν το υπουργείο Άμυνας τους χρειαστεί.

Λίγα λεπτά προτού επιβεβαιωθεί η αποστολή των πεζοναυτών, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε από το ABC News αν σκοπεύει να στείλει πεζοναύτες στο Λος Άντζελες και απάντησε: «Θα δούμε τι θα συμβεί».

You sent your troops here without fuel, food, water or a place to sleep.

Here they are — being forced to sleep on the floor, piled on top of one another.

If anyone is treating our troops disrespectfully, it is you @realDonaldTrump. https://t.co/4i8VIiYZLr pic.twitter.com/sUYD2KHu6O

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 9, 2025