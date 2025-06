«Ο Λυκογιάννης θα ανανεώσει με την Μπολόνια» (pic)

Ο Μπάμπης Λυκογιάννης βρίσκεται σε επαφές με την Μπολόνια για νέο συμβόλαιο διάρκειας 1+1 χρόνων και εντός της Τρίτης (10/6) αναμένεται να γίνει το καθοριστικό ραντεβού με τη διοίκηση, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σκίρα.

«Αναμένεται συνάντηση τις επόμενες ώρες μεταξύ του Χαράλαμπου Λυκογιάννη και της Μπολόνια για την επέκταση του συμβολαίου μέχρι το 2026 με οψιόν για το 2027».

Expected a meeting in the next hours between Charalampos #Lykogiannīs and #Bologna for the contract extension until 2026 with the option for 2027. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 10, 2025