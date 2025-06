«Εκεί θα γίνει το Final Four της Euroleague το 2026» (pic)

Η Euroleague ολοκληρώθηκε με τις ελληνικές ομάδες να μην καταφέρνουν να σηκώσουν την κούπα στο Άμπου Ντάμπι, αφού αποκλείστηκαν από τους ημιτελικούς, με τη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να είναι η μεγάλη νικήτρια και η νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Σε ένα εντυπωσιακό Final Four στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι Τούρκοι ανέβηκαν στην κορυφή, με τη διοργανώτρια αρχή να καταστρώνει ήδη τα πλάνα της για την επόμενη διοργάνωση του Final Four και κυρίως την πόλη που θα το φιλοξενήσει.

Μέχρι πριν λίγες μέρες οι επικρατέστερες πόλεις για να διοργανώσουν το Final Four ήταν το Βελιγράδι, η Βαλένθια αλλά και η Αθήνα, όμως όλα δείχνουν ότι η απόφαση έχει ήδη παρθεί για τη νέα σεζόν και απομένει μόνο η ανακοίνωση της.

Αυτή φέρεται να είναι το Βελιγράδι και η εντυπωσιακή «Stark Arena», καθώς σύμφωνα με όσα αναφέρουν δημοσιεύματα τις τελευταίες ώρες έχει «κλειδώσει» και αναμένεται μέσα στη χρονιά να επισημοποιηθεί. Το Βελιγράδι ήταν έτσι κι αλλιώς το μεγάλο φαβορί για το Final Four και όπως αναφέρει και ο Ματέο Αντρεάνι είναι θέμα ημερών να οριστικοποιηθεί.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Βελιγράδι και η «Stark Arena» είχε διοργανώσει και τη σεζόν 2021-22 το Final Four της Euroleague με την Εφές του Εργκίν Αταμάν να στέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη σερί χρονιά, επικρατώντας στον ημιτελικό του Ολυμπιακού με το τρίποντο του Βασίλιε Μίτσιτς και στον τελικό της Ρεάλ Μαδρίτης.

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) June 10, 2025