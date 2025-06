Ρονάλντο για Γιαμάλ: «Αφήστε το παιδί να μεγαλώσει…» (pic)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε δηλώσεις του, αναφέρθηκε στον Λαμίν Γιαμάλ τονίζοντας πως πρέπει να αφήσουν τον 17χρονο επιθετικό της Μπαρτσελόνα να μεγαλώσει και να μην του ασκείται πίεση.

Παράλληλα, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ τόνισε πως τα πάει πολύ καλά μέχρι στιγμής και πως εκμεταλλεύται το ταλέντο του, αλλά πρέπει να του αφαιρεθεί η πίεση.

🚨 Cristiano Ronaldo: “Lamine Yamal is doing very well, taking advantage of his talent. Let the kid grow”.

“Don’t put too much pressure on him. Let him be and grow well, take the pressure off. He has no shortage of talent”. pic.twitter.com/sRcdMdRo6h

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2025