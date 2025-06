«Χτύπησε» ξανά ο Ιντάλγκο: «Έτσι κάνει ο Αταμάν όταν χάνει από τον Ολυμπιακό» (pic)

Ο Σαλβαντόρ Ιντάλγκο μπορεί να έχει αποχωρήσει από την Ελλάδα, αλλά έχει δεθεί με τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του, παρακολουθώντας όσο μπορεί τις εξελίξεις σε όλα τα τμήματα και σχολιάζοντας ενίοτε την επικαιρότητα.

Αυτή τη φορά, ο Κουβανογερμανός βολεϊμπολίστας αναφέρθηκε στο Game 3 των τελικών της Stoiximan GBL και στάθηκε στη συμπεριφορά του Εργκίν Αταμάν, τονίζοντας πως αποβάλλεται συνεχώς όταν χάνει και πως πρέπει να δώσει το παράδειγμα στα παιδιά.

«Ο σπουδαίος προπονητής Αταμάν δεν τελειώνει ποτέ τα παιχνίδια όταν χάνει εναντίον του Ολυμπιακού. Αυτό δεν συμβαίνει σε κανέναν προπονητή στο NBA . Μία φορά, εντάξει, αλλά τόσες πολλές φορές; Αμφιβάλλω!

Έλα φίλε! Μάθε στα παιδιά ότι και η ήττα είναι εντάξει στον αθλητισμό! Όπως έκανε ο Λουίς Ενρίκε τιμώντας την Ίντερ όταν η Παρί κέρδισε και η Ίντερ έμεινε μέχρι το τέλος της τελετής…».

The great coach Ataman never finish the games when they losing vs #OlympiacosΒC . That won’t happen to any coach in the #NBA . One time , ok, but not so many times? I doubt !

Come on buddy ! Teach the kids that losing it’s also ok in sport ! Like Luis Enrique did pricing Inter…

— Salvador Hidalgo (@SalvadorSHO13) June 6, 2025