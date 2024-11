Αποθέωση Ιντάλγκο σε Μεντιλίμπαρ: «Μακάρι να συμβαίνει αυτό σε κάθε ομάδα»

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Γκίζεν για την δεύτερη αγωνιστική του CEV Champions League.

Παρών στο «Μελίνα Μερκούρη» έδωσε και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Την παρουσία του Βάσκου τεχνικού στο πλευρό της ομάδας βόλεϊ των «ερυθρολεύκων» σχολίασε με τον καλύτερο τρόπο ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Σαλβαδόρ Ιντάλγκο.

Mendilibar assisting in Rentis to watch @OlympiacosSFP playing @CEVolleyball #ChampionsLeague , it’s just amazing to me !

I wish that could happen in every team that have high class European football Team #olympiacos #Lions #Pame ⚪🔴

— Salvador Hidalgo (@SalvadorSHO13) November 20, 2024