Λινέτ – Σάκκαρη 0-2: Δύσκολη πρόκριση στη Μαδρίτη

Δύσκολη νίκη-πρόκριση πέτυχε η Μαρία Σάκκαρη στο τουρνουά της Μαδρίτης. Στο πλαίσιο του 2ου γύρου του Madrid Open, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επικράτησε με 2-0 σετ (7-6, 6-3) της Μάγκντα Λινέτ και πέρασε στον 3ο γύρο του 1000αριού της ισπανικής πρωτεύουσας.

Μετά από περισσότερη από μία ώρα αγώνα στο πρώτο σετ, η Σάκκαρη λύγισε την 33χρονη αντίπαλό της και έκανε το 1-0 στο τάι-μπρέικ. Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, η Ελληνίδα τενίστρια είχε μεγάλη σταθερότητα και στο δεύτερο σετ, με ακόμη καλύτερη εμφάνιση, έκανε πιο εύκολα το 6-3 για να πάρει το ματς.

Finding her form 🙌@mariasakkari defeats Linette 7-6(5), 6-3 to move into Round 3! #MMOPEN pic.twitter.com/S6EzcC2qc5

— wta (@WTA) April 25, 2025