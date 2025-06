«Η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον Βανόλι» (pic)

Η ΑΕΚ ψάχνει τον νέο προπονητή της, μετά από την αποχώρηση του Ματίας Αλμέιδα από την τεχνική ηγεσία της ομάδας στης 13 του Μαΐου. Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα ψάχνει τον «διάδοχο» του Αργεντίνου προπονητή και «κοιτάζει» αρκετές περιπτώσεις. Μία από αυτές είναι και ο Πάολο Βανόλι, πρώην προπονητής της Τορίνο σύμφωνα με όσα αναφέρει το ιταλικό μέσο, «Tuttomercato».

Συγκεκριμένα, στην Ιταλία αναφέρουν πως:«Η Πάρμα βρίσκεται σε αναζήτηση νέου προπονητή και, σε αυτό το πλαίσιο, το όνομα του Βανόλι ανεβαίνει συνεχώς στη σχετική λίστα. Το φαβορί των τελευταίων ωρών, ο Ντε Ρόσι, ενδέχεται να «κοπεί» λόγω του υψηλού συμβολαίου που εξακολουθεί να λαμβάνει από τη Ρόμα.

Vanoli può ripartire subito: è in corsa per il Parma. E piace pure all’AEK in Grecia https://t.co/O6SNw7Ki1V

— TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) June 5, 2025