Κοντά σε ομάδα-έκπληξη ο Κορέα που «έπαιξε» για ΑΕΚ και Παναθηναϊκό (pic)

Ο Αργεντινός επιθετικός δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Ίντερ, όπου αγωνίστηκε για τέσσερα χρόνια, και πλέον ετοιμάζεται να επιστρέψει στη χώρα του καφέ.

Σύμφωνα με το «geglobo», ο 30χρονος μεσοεπιθετικός έχει ήδη υπογράψει διετές συμβόλαιο με τη Μποταφόγκο, όπου παίζει και ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού, Τικίνιο.

Correa has given the green light to sign with Botafogo!

Here we go soon.

🗞 geglobo pic.twitter.com/O9bW1eCvBK

