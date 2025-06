«Η Αρμάνι Μιλάνο είναι φαβορί για την απόκτηση του Μιλουτίνοφ» (pic)

Η Αρμάνο Μιλάνο ψάχνει τη φόρμουλα για να επιστρέψει στα playoffs της Euroleague την επόμενη σεζόν, καθώς η επένδυση που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια σε παίκτες όπως οι Μίροτιτς και Λεντέι δεν έχει οδηγήσει κάπου τους Ιταλούς.

Το Μιλάνο συνεχίζει να έχει αρκετά λεφτά, τα οποία μπορεί να διαθέσει στην αγορά προκειμένου να δελεάσει top παίκτες της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό και συγκεκριμένα από το λιθουανικό «Basketnews», η Αρμάνι Μιλάνο παρουσιάζεται ως το φαβορί για να αποκτήσει τον Νίκολα Μιλουτίνοφ μετά το πέρας των αγωνιστικών του υποχρεώσεων με τον Ολυμπιακό.

Ο Μιλουτίνοφ έχει συμβόλαιο που εκπνέει στο τέλος της σεζόν και σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο Ντονάτας Ουρμπόνας, το ερχόμενο καλοκαίρι, αναμένεται να γίνει κάτοικος Ιταλίας, φορώντας τη φανέλα της Αρμάνι.

EA7 Emporio Armani Milan is seen as the favorite to land Nikola Milutinov, according to @urbodo 👀 pic.twitter.com/5qAAwHVs5g

— BasketNews (@BasketNews_com) June 5, 2025