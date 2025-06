Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέδωσε διάγγελμα που θέτει σε ισχύ πλήρη ταξιδιωτική απαγόρευση από 12 συγκεκριμένα έθνη. Το CBS News αποκάλυψε τις λεπτομέρειες αυτής της αλλαγής πολιτικής την Τετάρτη, επικαλούμενο πηγές εντός της κυβέρνησης Τραμπ. Η δημοσιογράφος του καναλιού και ιστότοπου, Τζένιφερ Τζέικομπς η οποία ειδικεύεται στο ρεπορτάζ του Λευκού Οίκου προέβη στην αποκάλυψη.

Η ταξιδιωτική απαγόρευση του Τραμπ περιορίζει πλήρως την είσοδο υπηκόων από 12 χώρες: Αφγανιστάν, Βιρμανία, Τσαντ, Δημοκρατία του Κονγκό, Ισημερινή Γουινέα, Ερυθραία, Αϊτή, Ιράν, Λιβύη, Σομαλία, Σουδάν και Υεμένη. Θέτει ως αιτιολόγηση ενδεχόμενο «εθνικό εσωτερικό κίνδυνο».

Περιορίζει εν μέρει την είσοδο ατόμων από επτά χώρες: Βενεζουέλα, Κούβα, Λάος, Μπουρούντι, Σιέρα Λεόνε, Τόγκο και Τουρκμενιστάν.

Αυτή η σημαντική κίνηση της αμερικανικής κυβέρνησης σηματοδοτεί μια αποφασιστική αλλαγή στα διεθνή ταξίδια αλλά και τις διμερείς σχέσεις με αυτές, περιπλέκοντας δυνητικά τις διπλωματικές δεσμεύσεις για αυτά τα έθνη.

«Ο πρόεδρος Τραμπ εκπληρώνει την υπόσχεσή του να προστατεύσει τους Αμερικανούς από επικίνδυνους ξένους παράγοντες που θέλουν να έρθουν στη χώρα μας και να μας βλάψουν», δήλωσε η Αμπιγκέιλ Τζάκσον, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, στο X.

Οι χώρες που αντιμετωπίζουν την ολική απαγόρευση κρίθηκαν «ανεπαρκείς όσον αφορά τον έλεγχο και την εξακρίβωση και αποφασίστηκε ότι αποτελούν πολύ υψηλό κίνδυνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες», σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου που μετέφερε το Reuters.

