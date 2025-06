Οι ΗΠΑ ανακατευθύνουν κρίσιμη anti-drone τεχνολογία από την Ουκρανία στις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή με την κίνηση αυτή να υπογραμμίζει τη φθίνουσα δέσμευση της κυβέρνησης Τραμπ να παράσχει στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Το Πεντάγωνο ενημέρωσε αθόρυβα το Κογκρέσο την περασμένη εβδομάδα ότι οι ειδικοί πυροκροτητές για τους επίγειους πυραύλους που χρησιμοποιεί η Ουκρανία για την κατάρριψη ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών διατίθενται τώρα σε μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Η κίνηση αυτή έρχεται την ώρα που ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν του είπε σε τηλεφωνική επικοινωνία ότι η Μόσχα θα πρέπει να απαντήσει δυναμικά στις πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις, μειώνοντας τις προοπτικές για διακοπή του πολέμου που ξεκίνησε στις αρχές του 2022.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ απείχε την Τετάρτη από μια συνάντηση στην έδρα του Βορειοατλαντικού Συμφώνου με Ευρωπαίους υπουργούς Άμυνας για τον συντονισμό της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Ο Χέγκσεθ έχει προειδοποιήσει ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι πρέπει να παράσχουν το συντριπτικό μερίδιο της μελλοντικής στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο, ενώ έθεσε τον δυτικό Ειρηνικό (σ.σ. Βλέπε Κίνα) ως το «θέατρο προτεραιότητας» του Πενταγώνου.

Ο επικεφαλής της άμυνας προχώρησε περαιτέρω σε ένα εσωτερικό υπόμνημα τον περασμένο μήνα. Σε αυτό, εξουσιοδότησε το Joint Rapid Acquisition Cell του Πενταγώνου, ένα γραφείο που προσπαθεί να διασφαλίσει ότι ικανοποιούνται οι επείγουσες ανάγκες των αμερικανών στρατιωτικών διοικητών για όπλα και υλικοτεχνική υποδομή, να παράσχει τους πυροκροτητές στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, παρόλο που αρχικά αγοράστηκαν για την Ουκρανία.

Το Πεντάγωνο ανέφερε στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας στο προηγουμένως μη δημοσιοποιημένο μήνυμα ότι η ανάγκη του αμερικανικού στρατού για τους πυροκροτητές ήταν ένα «Αναγνωρισμένο επείγον ζήτημα από τον υπουργό Άμυνας».

Η απόφαση για την ανακατεύθυνση του εξαρτήματος καταδεικνύει την έλλειψη βασικών αμυντικών ειδών, καθώς η Ουκρανία ατσαλώνεται για περισσότερες ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, ενώ οι μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή προετοιμάζονται για μια πιθανή σύγκρουση με το Ιράν ή για νέες μάχες στην Υεμένη.

Οι υποστηρικτές της κίνησης λένε ότι το Πεντάγωνο έχει την ευελιξία να λάβει μια τέτοια ενέργεια βάσει του έκτακτου νομοσχεδίου για τις στρατιωτικές δαπάνες που ψηφίστηκε πέρυσι. Όμως η κίνηση αυτή είχε προκαλέσει ανησυχίες στους υποστηρικτές της Ουκρανίας στο Κογκρέσο, οι οποίοι λένε ότι το Πεντάγωνο δεν έχει εξηγήσει ποια επίδραση θα έχει η κίνηση αυτή στην άμυνα της Ουκρανίας ή αν η ανάγκη της Πολεμικής Αεροπορίας είναι επείγουσα.

«Αυτή η ικανότητα είναι επείγουσα και ζωτικής σημασίας για την πολυεπίπεδη αεράμυνα της Ουκρανίας έναντι των ρωσικών επιθέσεων», δήλωσε η Σελέστ Γουαλάντερ , η οποία υπηρέτησε ως ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν.

«Αλλά υπάρχει επίσης μια επείγουσα απαίτηση για την προστασία του προσωπικού και των βάσεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή από επιθέσεις των Χούθι και ενδεχομένως ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών».

Η κυβέρνηση Μπάιντεν κανόνισε να στείλει τους πυροκροτητές μαζί με πολλά άλλα οπλικά συστήματα στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Βοήθειας για την Ασφάλεια στην Ουκρανία, η οποία ενέκρινε τη δαπάνη δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κονδύλια της αμερικανικής κυβέρνησης για την αγορά όπλων και εξαρτημάτων από αμερικανικές αμυντικές εταιρείες.

Αν και τα κονδύλια του προγράμματος έχουν εξαντληθεί, οι παραδόσεις έχουν προγραμματιστεί να φτάσουν στην Ουκρανία φέτος και του χρόνου, εκτός εάν η κυβέρνηση Τραμπ εκτρέψει περισσότερα συστήματα για να γεμίσει τα αποθέματα του αμερικανικού στρατού.

Η κυβέρνηση Τραμπ κληρονόμησε την εξουσία να στείλει στην Ουκρανία όπλα αξίας έως και 3,85 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα αποθέματα του Πενταγώνου, αλλά απέφυγε να το πράξει. Δεν έχει ζητήσει περισσότερη χρηματοδότηση για την Πρωτοβουλία Βοήθειας για την Ασφάλεια της Ουκρανίας.

U.S. Fighter aircraft shoot down Iran-backed Houthi one-way-attack drones with AGR-20 FALCO Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) Laser Guided 2.75″ Rockets.#HouthisAreTerrorists pic.twitter.com/bDoVnKwotc

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 19, 2025