Τα δαγκώματα του σκύλου χωρίζονται σε κατηγορίες.

Και αυτό –την κατηγοριοποίηση των διαφορετικών τρόπων δαγκώματος- το οφείλουμε σε έναν παγκοσμίως αναγνωρισμένο άνθρωπο στον χώρο του σκύλου.

Δεν είναι άλλος, όπως ενημερώνει η εκπαιδεύτρια και σύμβουλος διατροφής σκύλων, Μελίνα Κυπριανίδη, από τον Dr. Ian Dunbar, κτηνίατρο, συμπεριφοριστή και εκπαιδευτή σκύλων.

Τη στιγμή που ένας άνθρωπος αναλαμβάνει την ευθύνη ενός ζώου, οφείλει να το προστατεύει, να το φροντίζει και να το καθοδηγεί

Ο Dr. Ian Dunbar, λοιπόν, δημιούργησε μια κλίμακα για τη σοβαρότητα δαγκώματος από σκύλο (Dunbar dog bite scale). Και τη χώρισε σε έξι επίπεδα, τα οποία αναφέρει η κυρία Κυπριανίδη.

Τα διαφορετικά επίπεδα στην κλίμακα δαγκώματος

Επίπεδο 1

Ο σκύλος εμφανίζει σημάδια φόβου, επιθετικής ή ανεξέλεγκτης συμπεριφοράς, όπως γρύλισμα ή γάβγισμα, αλλά δεν φτάνει στο σημείο να δαγκώσει τον άνθρωπο.

Επίπεδο 2

Ο σκύλος έρχεται σε άμεση επαφή με άνθρωπο, αλλά τα δόντια του δεν διαπερνούν το δέρμα. Αφήνουν μόνο επιφανειακά σημάδια.

Επίπεδο 3

Σε αυτό το επίπεδο τα δόντια του σκύλου διαπερνούν το δέρμα του ανθρώπου, αλλά δεν προκαλούν πολύ βαθιές πληγές. Όμως, η άμεση ιατρική φροντίδα είναι απαραίτητη, καθώς υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης.

Επίπεδο 4

Είναι ένα μόνο δάγκωμα που προκαλεί βαθιά πληγή, ή διάτρηση του δέρματος, που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική βλάβη στους ανθρώπινους ιστούς. Χρειάζεται άμεση ιατρική φροντίδα. Σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί ακόμη και χειρουργική επέμβαση.

Επίπεδο 5

Ο σκύλος δαγκώνει πολλές φορές, προκαλώντας βαθιές πληγές και τρυπήματα με τα δόντια του, με αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρή βλάβη οι ιστοί. Επείγει η ιατρική φροντίδα.

Επίπεδο 6

Τα τραύματα αυτού του επιπέδου είναι τα πιο σοβαρά, καθώς τα δαγκώματα του σκύλου είναι απανωτά, και μπορεί να προκαλέσουν μέχρι και θάνατο.

Η κλίμακα χρησιμοποιείται, όπως διευκρινίζει η κυρία Κυπριανίδη, για την αξιολόγηση των δαγκωμάτων σκύλων. Και τα στοιχεία δείχνουν ότι άνω του 99% αντιστοιχεί στο Επίπεδο 1 ή 2. Δηλαδή, τα δόντια του σκύλου δεν διαπερνούν το δέρμα.

Τι κάνετε στην περίπτωση που ο σκύλος σας αντιδρά με αυτές τις συμπεριφορές

Ακόμη και εάν έχετε ένα σκύλο που βρίσκεται στο Επίπεδο 1, σύμφωνα με την κυρία Κυπριανίδη, δεν πρέπει να το αγνοήσετε.

Ειδικά εάν έχετε ένα κουτάβι μεγαλόσωμης φυλής, μην δικαιολογείτε τη συμπεριφορά του λόγω ηλικίας. Φροντίστε άμεσα την εκπαίδευση του, έτσι ώστε να μη φτάσει στα ανώτερα επίπεδα της κλίμακας. Όσο μεγαλώνει, θα είναι πιο δύσκολο, τόσο για εσάς όσο και για τον σκύλο σας.

Επίσης, μην υποτιμάτε, τονίζει η κυρία Κυπριανίδη, το δάγκωμα από ένα μικρόσωμο σκυλάκι, καθώς μπορεί και αυτό να σας κάνει σοβαρή ζημιά.

«Δεν είναι λίγοι οι κηδεμόνες μικρόσωμων φυλών που έχουν βρεθεί στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Κι αυτό γιατί, με μια λάθος κίνηση τους, τη λάθος στιγμή, έπεσαν θύματα επίθεσης από το ίδιο τους τον σκύλο», επισημαίνει η κυρία Κυπριανίδη.

Συνεχίζει, λέγοντας ότι για τα σκυλιά που δαγκώνουν από το Επίπεδο 3 και πάνω, θα πρέπει να προγραμματιστεί άμεσα η εκπαίδευση και κοινωνικοποίηση τους. Λόγω της επικινδυνότητας αυτών των συμπεριφορών, η εκπαίδευσή τους θα είναι, πιθανόν, πιο αργή και πιο δύσκολη. Όπως και η πρόοδος τους.

«Σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητα μας θα πρέπει να είναι η ασφάλεια και η διαχείριση του περιβάλλοντος του σκύλου. Και, φυσικά, να φροντίζουμε και για την ασφάλεια των ανθρώπων γύρω του, ώστε να αποφευχθεί ο οποιοσδήποτε τραυματισμός ή η θανατηφόρα επίθεση», υπογραμμίζει η κυρία Κυπριανίδη.

Είμαστε υπεύθυνοι για τον σκύλο μας

Τέλος, η κυρία Κυπριανίδη επισημαίνει: «Τη στιγμή που ένας άνθρωπος αναλαμβάνει την ευθύνη ενός ζώου, οφείλει να το προστατεύει, να το φροντίζει και να το καθοδηγεί. Έτσι ώστε να μη φτάνει στο σημείο να είναι ανεξέλεγκτο και επιθετικό».

● Η κυρία Μελίνα Κυπριανίδη (@dogtrainingbyMelina) είναι απόφοιτη της Σχολής Θετικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Σκύλων του Γιώργου Κυριακού, Functionaldogtraining.

Πηγή

●https://www.dunbaracademy.com/pages/dadd-bite-scale