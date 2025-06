JYSK Ελλάδας: Ενισχύοντας το πνεύμα του αθλητισμού και της συμπερίληψης στο Navarino Challenge 2025

Σε ένα μαγευτικό τοπίο στην όμορφη Μεσσηνία, πραγματοποιήθηκε για άλλη μία χρονιά, στις 9-11 Μαΐου, το Navarino Challenge, όχι απλά ως μία αθλητική διοργάνωση, αλλά ως μια μοναδική εμπειρία για τους συμμετέχοντες, που αγκάλιασε το πνεύμα του αθλητισμού, της ευεξίας, της μακροζωίας και των εκλεκτών γεύσεων. Σε αρμονία με την παρθένα φύση, η εκδήλωση προσέφερε στους τυχερούς παρευρισκόμενους ένα τριήμερο γεμάτο δράση και αναζωογόνηση.

Σε αυτή την ξεχωριστή αθλητική γιορτή, η JYSK Ελλάδας έκανε μια εντυπωσιακή είσοδο ως αργυρός χορηγός. Συγκεκριμένα, με προσεκτικά σχεδιασμένες δράσεις, η JYSK όχι μόνο συμμετείχε, αλλά ξεπέρασε κάθε προσδοκία, εκπληρώνοντας στο ακέραιο τους στόχους της και αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα στην επιτυχία του θεσμού.

Ένα ξεχωριστό Welcome Cocktail για τους ξεχωριστούς καλεσμένους

Γνωρίζοντας τη σημασία ενός ζεστού καλωσορίσματος, η διεθνής εταιρεία λιανικής JYSK, υποδέχθηκε τους συμμετέχοντες στη διοργάνωση με ένα εντυπωσιακό Welcome Cocktail & Finger Food powered by JYSK. Η εν λόγω εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Romanos Garden του The Romanos, a Luxury Collection Resort στο Costa Navarino, στο οποίο τα έπιπλα και τα διακοσμητικά είδη κήπου της JYSK αποτέλεσαν το ιδανικό σκηνικό. Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να χαλαρώσουν υπό τους ήχους ενός βιολιού, συνομιλώντας σε μία καθόλα φιλική ατμόσφαιρα, με τη δύση του ήλιου να κλείνει ιδανικά την πρώτη ημέρα του Navarino Challenge 2025.

Ίσες ευκαιρίες για όλους χωρίς διακρίσεις

Τον Μάιο του 2025, η JYSK Ελλάδας γιόρτασε με υπερηφάνεια τον Μήνα Διαφορετικότητας της ΕΕ, και κάποιες από τις δράσεις της στο φετινό Navarino Challenge αντικατόπτρισαν ακριβώς αυτή τη δέσμευση. Στη JYSK, η Διαφορετικότητα, η Ισότητα και η Ένταξη (DEI) αποτελούν κινητήρια δύναμη τόσο για την επιχείρηση όσο και για τους ανθρώπους της. Η εταιρεία δεσμεύεται σταθερά να συμπεριλάβει όλους, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, ταυτότητα, φυλή, σεξουαλικό προσανατολισμό, εθνικότητα ή σωματικές και πνευματικές ικανότητες, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου ο καθένας νιώθει ότι ανήκει και αξιοποιείται.

Με μια ιστορία που μετρά πάνω από τρεις δεκαετίες, η JYSK έχει καθιερωθεί ως σταθερός υποστηρικτής του αθλητισμού. Ειδικότερα, από τον Ιούνιο του 1989, η εταιρεία είναι ο κύριος χορηγός της Parasport Denmark, μια από τις μακροβιότερες αθλητικές χορηγίες στη Δανία, υποστηρίζοντας αθλητές στην επίτευξη κορυφαίων επιδόσεων. Από τότε και καθώς η JYSK επεκτεινόταν διεθνώς, αυτή η δέσμευση για τον αθλητισμό επεκτάθηκε και σε άλλες χώρες, φτάνοντας και στη χώρα μας.

Αυτός ο ισχυρός δεσμός με τον αθλητισμό και την ένταξη αποτέλεσε το κίνητρο για την χορηγία της JYSK, αυτή τη φορά στο Navarino Challenge στην Ελλάδα. Το διεθνούς φήμης γεγονός, που φιλοξενεί Ολυμπιονίκες, Παγκόσμιους Πρωταθλητές και Παραολυμπιονίκες, ενσαρκώνει το μήνυμα #SportsUnitesPeople, προωθώντας την ισότητα, τη διαφορετικότητα και την εκπαίδευση των νέων μέσα από τη δύναμη του αθλητισμού.

Υποστηρίζοντας ένα συμπεριληπτικό αθλητισμό

Η γνωστή σε όλους μας JYSK, υποστηρίζει τον αθλητισμό χωρίς περιορισμούς, ενισχύοντας δράσεις που προάγουν τις αξίες της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης. Η εταιρεία στήριξε φέτος, για πρώτη φορά στο Navarino Challenge, τα δυναμικά αθλήματα του Boccia και του Tennis με Αμαξίδιο.

Το κοινό είχε τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά αυτά τα αθλήματα, παρακολουθώντας επιδείξεις από κορυφαίους Έλληνες αθλητές: τον Γρηγόρη Πολυχρονίδη, θρύλο του Boccia με επτά Παραολυμπιακά μετάλλια, και τον Γιώργο Λαζαρίδη, πρωταθλητή Ελλάδος στο Tennis με αμαξίδιο και μέλος της Εθνικής ομάδας.

Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, η JYSK επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου κάθε αθλητής μπορεί να νιώσει τη δύναμη της συμμετοχής και της προσπάθειας, ανεξαρτήτως ικανοτήτων καθότι ο αθλητισμός είναι για όλους.

Βραδιά απονομών με προσωπικότητες που εμπνέουν

Το βράδυ του Σαββάτου, το Navarino Challenge έλαμψε με την καθιερωμένη βραδιά απονομών, μια εκδήλωση-φόρο τιμής σε ανθρώπους που ξεχωρίζουν όχι μόνο για τις αθλητικές τους επιδόσεις, αλλά και για το ακέραιο ήθος, τη συνέπεια και την ανεκτίμητη προσφορά τους στην κοινωνία.

Στο επίκεντρο βρέθηκε ο αργυρός Παραολυμπιονίκης στη δισκοβολία με αμαξίδιο, Μάκης Καλαράς, ο οποίος έλαβε ένα τιμητικό βραβείο για το πλούσιο κοινωνικό του έργο.

Την απονομή πραγματοποίησαν προσωπικότητες που μας εμπνέουν όλους, όπως ο χρυσός Παραολυμπιονίκης Γρηγόρης Πολυχρονίδης, ο πρωταθλητής Ελλάδας στο τένις με αμαξίδιο Γιώργος Λαζαρίδης, η πρωταθλήτρια ξιφασκίας και καλαθοσφαίρισης Γεωργία Καλτσή, καθώς και ο κ. Sandor Szimeiszter, Country Director της JYSK Greece, Hungary & Austria.

Η βραδιά αυτή υπενθύμισε σε όλους ότι οι πραγματικοί πρωταθλητές είναι εκείνοι που εμπνέουν και προσφέρουν και ότι ο αθλητισμός είναι ένα ιδανικό μέσο για την ανάδειξη κορυφαίων αξιών και την έμπνευση για ένα καλύτερο αύριο.