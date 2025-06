Οι υποψίες επιβεβαιώθηκαν αναφορικά με την κατάρρευση των γεφυρών στη Ρωσία.

Ερευνητές δήλωσαν σήμερα Κυριακή, ότι πιστεύουν ότι «εκρήξεις» προκάλεσαν την κατάρρευση δύο γεφυρών στις παραμεθόριες περιοχές Κουρσκ και Μπριάνσκ κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκτροχιάζοντας τρένα, σκοτώνοντας τουλάχιστον επτά ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες.

Στο Μπριάνσκ, το οποίο συνορεύει με την Ουκρανία, μια οδική γέφυρα κατέρρευσε αργά το Σάββατο πάνω σε μια σιδηροδρομική γραμμή, εκτροχιάζοντας ένα επιβατικό τρένο με κατεύθυνση τη Μόσχα και σκοτώνοντας τουλάχιστον επτά ανθρώπους.

Μια σιδηροδρομική γέφυρα στο γειτονικό Κουρσκ κατέρρευσε επίσης κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκτροχιάζοντας ένα εμπορικό τρένο και τραυματίζοντας τον μηχανοδηγό, δήλωσαν αξιωματούχοι. Το Κουρσκ συνορεύει επίσης με την Ουκρανία.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Μπριάνσκ έδειχναν διασώστες να σκαρφαλώνουν πάνω στο διαλυμένο σασί ενός τρένου που ανήκει στον εθνικό φορέα εκμετάλλευσης Ρωσικών Σιδηροδρόμων, ενώ σε ένα άλλο βίντεο ακούγονταν κραυγές.

