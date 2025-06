Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε μια γέφυρα αυτοκινητοδρόμου πάνω σε σιδηροδρομικές γραμμές στη Ρωσία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η γέφυρα στο Μπριάνσκ κατέρρευσε αργά το βράδυ του Σαββάτου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 31 άτομα.

Το ρωσικό υπουργείο έκτακτης ανάγκης δήλωσε ότι οι πυροσβεστικές και οι διασωστικές μονάδες προσπαθούν να εντοπίσουν άτομα που επέβαιναν στο τρένο.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο Telegram, οι Σιδηρόδρομοι της Μόσχας ισχυρίστηκαν ότι η γέφυρα κατέρρευσε «ως αποτέλεσμα παράνομης παρέμβασης στις μεταφορές».

Λίγες ώρες αργότερα, σήμερα Κυριακή το πρωί, μια δεύτερη γέφυρα κατέρρευσε επίσης κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Τρόσνα-Καλινόβκα στην περιοχή Κουρσκ, σύμφωνα με τον Αλεξάντερ Κινστάιν, τον υπηρεσιακό κυβερνήτη της περιφέρειας Κουρσκ.

Ένα εμπορικό τρένο διέσχιζε τη γέφυρα εκείνη την ώρα, είπε, προσθέτοντας ότι ένα μέρος του τρένου είχε πέσει στον δρόμο από κάτω.

Το τρένο έπιασε φωτιά, είπε ο Κινστέιν και ένας οδηγός υπέστη τραυματισμούς στα πόδια του.

Επισήμως, οι ρωσικές αρχές δεν έχουν κάνει ως αυτό το στάδιο καμιά σύνδεση με τον πόλεμο στην Ουκρανία· το Κίεβο δεν έχει κάνει σχολιάσει την καταστροφή μέχρι στιγμής.

Ωστόσο κανάλια στο Telegram που συνδέονται με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών και ασφαλείας έκαναν λόγο για ουκρανική δολιοφθορά.

Φωτογραφίες από το πρώτο περιστατικό στο Μπριάνσκ που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο έδειχναν διαλυμένα βαγόνια και επιβάτες να βοηθούν ο ένας τον άλλον να βγουν από τα συντρίμμια στο σκοτάδι.

Ο τοπικός κυβερνήτης Αλεξάντερ Μπογκομάζ δήλωσε στο Telegram ότι υπήρξαν «επτά θάνατοι» και δύο άνθρωποι -συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού- «τραυματίστηκαν σοβαρά».

Όλοι οι τραυματίες επιβάτες έχουν μεταφερθεί σε ιατρικές μονάδες στην περιοχή Μπριάνσκ, πρόσθεσε.

Το γραφείο του διαπεριφερειακού εισαγγελέα μεταφορών της Μόσχας δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα.

Οι αρχές δήλωσαν ότι η ατμομηχανή του τρένου και πολλά βαγόνια εκτροχιάστηκαν όταν η οδική γέφυρα έπεσε πάνω σε αυτήν.

Το τρένο πήγαινε από την πόλη Κλίμοβο προς τη Μόσχα και βρισκόταν στην περιοχή Βιγκονίτσκι όταν συνέβη η κατάρρευση, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Οι επιβάτες εκκενώθηκαν και οδηγήθηκαν σε σημείο συνάντησης σε κοντινό σταθμό, ανέφερε η Moscow Railway, προσθέτοντας: «Θα μπορούν να συνεχίσουν το ταξίδι τους με ένα ειδικά διαμορφωμένο εφεδρικό τρένο» που θα ταξιδεύει από το Μπριάνσκ στη Μόσχα.

Το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου 100 χιλιόμετρα (62 μίλια) από τα σύνορα με την Ουκρανία.

Κατά το κανάλι Baza στο Telegram, το οποίο θεωρείται γενικά πως έχει πηγές στις –αν όχι σχέση με τις– ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών και ασφαλείας, τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δείχνουν πως η γέφυρα ανατινάχτηκε.

Σε βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, εικονίζονται σωστικά συνεργεία επιτόπου και μεγάλος όγκος συντριμμιών γύρω από αυτόν που μοιάζει να είναι ο εκτροχιασμένος συρμός.

